Francesco Bagnaia vince il GP di Gran Bretagna, 12mo appuntamento dell’anno per quanto riguarda la MotoGP. Il piemontese è stato perfetto, abile a respingere nei passaggi conclusivi l’assalto di un perfetto Maverick Vinales.

Aprilia si piega alla compagine di Borgo Panigale che completa il podio con l’australiano Jack Miller, mentre è da segnalare l’ottavo posto di Fabio Quartararo (Yamaha). Il campione del mondo in carica non ha brillato nel difficile tracciato di Silverstone, pista che ha visto concludere nella Top5 anche Enea Bastianini e Jorge Martin, rispettivamente in quarta ed in quinta piazza.

