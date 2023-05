Il sabato di Le Mans ci regala una Sprint Race senza esclusione di colpi. Jorge Martín trionfa in solitaria con la sua Ducati Pramac, dominando praticamente tutta la gara breve della MotoGP. Insieme a lui, sul podio troviamo anche Brad Binder e Francesco Bagnaia, quest’ultimo protagonista di un grande duello con Marc Márquez.

MARTIN DOMINATORE, SCINTILLE TRA BAGNAIA E MARQUEZ

Come detto, la vittoria è andata a Jorge Martín, la cui condotta di gara è stata pressoché perfetta. Scattato dalla quinta posizione, lo spagnolo del team Pramac è stato bravo a portarsi subito nelle prime posizione. Dopo pochi giri, ha guadagnato la prima posizione su Bagnaia e da lì ha preso il largo, andando a trionfare in solitaria.

Ottimo secondo posto per Brand Binder, ancora una volta a podio nella Sprint Race del sabato dopo le due vittorie in Texas e Spagna, bravo ad approfittare della bagarre tra Bagnaia e Márquez. Il sudafricano si conferma pilota di punta della KTM, grazie all’ennesimo risultato utile portato a casa per la Casa austriaca. Meno bene il compagno di squadra Jack Miller, incappato in una scivolata a inizio gara che lo ha costretto a un altro zero in classifica generale.

Sul gradino più basso del podio troviamo Francesco Bagnaia, protagonista del duello più acceso di questa Sprint Race insieme a Marc Márquez. Il leader del mondiale, apparso in difficoltà nella prima metà di gara, si è trovato a lungo in bagarre con lo spagnolo, autore di un sorpasso molto al limite alla chicane. Alla fine ad avere la meglio è stato proprio Bagnaia, ma quando ormai il distacco con i piloti davanti era troppo grande per poter pensare di rimontare. Nel finale, poi, abbiamo assistito anche al ritorno di Luca Marini, che è riuscito a superare Márquez e chiudere la gara in quarta posizione, relegando lo spagnolo a un quinto posto, un ottimo risultato considerato il lungo stop per l’infortunio alla mano.

Infine, da segnalare il settimo posto di Marco Bezzecchi, capace di tenersi alle spalle le due Aprilia di Aleix Espargaró e Maverick Viñales, rispettivamente ottavo e nono sul traguardo.

HONDA E YAMAHA ANCORA IN GRANDE DIFFICOLTÀ

Escluso Márquez, si è trattato di un’altra Sprint Race da dimenticare per le Honda. Ancora una volta, a distinguersi sono stati i portacolori del team LCR, con Takaaki Nakagami che ha chiuso decimo e Álex Rins undicesimo. Male invece Joan Mir, sempre più in difficoltà nel trovare la messa a punto migliore per la sua RC213V, che è giunto al traguardo solamente in quattordicesima posizione.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Yamaha. Fabio Quartararo, scattato dalla tredicesima casella, è incappato in una caduta mentre si trovava in ottava posizione e non riuscito a ripartire. Franco Morbidelli, invece, ha sì portato a termine la corsa, ma non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione, a oltre quindici secondi di distacco dal vincitore.

MOTOGP: I RISULTATI DELLA SPRINT RACE

Questa, dunque, la classifica finale della Sprint Race. L’appuntamento è per domani, alle ore 14.00, per il via della gara della MotoGP, la numero 1000 nella storia del Motomondiale.

Giorgia Guarnieri

