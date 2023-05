Jack Miller comanda le P2 di MotoGp sul circuito di Le Mans in Francia, l’unico pilota a scendere sotto il muro 1’31”. Lo segue l’Aprilia di Aleix Espargaro che anticipa Marco Bezzecchi, che apre un terzetto di Ducati formato con Jorge Martin in quarta posizione e Johann Zarco in quinta. Maverick Vinales con Aprilia ufficiale chiude sesto mettendosi avanti alla KTM di Brad Binder. Marc Marquez strappa il pass per la Q2 avanti alla prima Ducati ufficiale, quella di Francesco “Pecco” Bagnaia, mentre chiude la Top10 Alex Marquez con il team Gresini.

TANTE CADUTE E BASSE TEMPERATURE CONDIZIONANO LA P2

Sessione inizialmente stabile, le basse temperature sul circuito di Le Mans hanno portato molti piloti a cadere nella prima metà di sessione. I team nel provare il passo gara, hanno potuto costatare che la gomma sul posteriore sarà sicuramente la morbida sia nella sprint che per domenica. Sull’anteriore i team rimangono perplessi: si potrà andare con la morbida solo nel caso ci fossero basse temperature, che permetterebbero il raffreddamento della gomma stessa. Se così non dovesse essere, i team opteranno per la gomma media con i piloti che dovranno stressarla per poter mantenere i gradi di temperatura giusti. Passo gara stimato sul 1’32″2, tanti piloti sono riusciti a tenere questo tempo “delta” nel corso di questa seconda sessione del venerdì.

In estrema difficoltà con le sue gomme Francesco Bagnaia, che è riuscito ad afferrare l’accesso alla Q2 solamente nel suo ultimo time attack. Marc Marquez protagonista di un brutto scivolone durante la chiusura di sessione, anche per lui problemi in inserimento di curva con l’anteriore che tende a mollare. Fabio Quartararo ancora una volta dovrà lottare nella prima sessione di qualifiche, rapporto ancora molto difficile con la sua giapponese. Un gran premio di casa che sarà in salita per il campione del mondo francese, il quale fatica con una Yamaha che non presenta delle prestazioni eccezionali.

NEI TIME ATTACK RISALTANO JACK MILLER E KTM

L’australiano è il re indiscusso di questo venerdì francese, in testa sia nella P1 che nella P2 di poco fa. Jack risplende, assieme alla sua KTM, nei time attack e sembra avere qualcosa in più rispetto agli altri sul giro secco. Conferma dunque la posizione conquistata nella P1 abbassando notevolmente il tempo di quasi mezzo secondo, l’unico pilota di oggi a scendere sotto l’1’31”. L’australiano è anche molto vicino al record assoluto di Bagnaia su questo circuito, l’italiano conserva il record di 1’30″450 con Miller che già quest’oggi si è portato molto vicino. Anche Brad Binder conclude abbastanza bene il venerdì, dopo la terza posizione di questa mattina il sudafricano piazza la sua bestia in settima posizione. Una conferma dopo il weekend di Jerez e notevole è la crescita del team arancione, il quale sembra essere l’unico vero rivale di Ducati momentaneamente.

I RISULTATI DELLE P2

Fabrizio Giuseppe Pignatelli