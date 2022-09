Francesco Bagnaia ha vinto il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, 14ma tappa del Motomondiale 2022. Il #63 di Ducati firma il quarto acuto consecutivo primeggiando in volata su Enea Bastianini. Terzo posto per Maverick Vinales (Aprilia), decisamente inferiore alla concorrenza negli ultimi passaggi.

Fabio Quartararo ha concluso il round romagnolo al quinto posto alle spalle di Luca Marini. Il centauro di Yamaha ha preceduto l’iberico Aleix Espargarò che perde il secondo posto provvisorio in classifica su ‘Pecco’.

🥇 Assen

🥇 Silverstone

🥇 Red Bull Ring

🥇 Misano

The momentum is firmly with @PeccoBagnaia! 📈#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/HAWpDcg4KH

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 4, 2022