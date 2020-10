Si avvicina il weekend di gara che vedrà impegnate MotoGP, Moto2 e Moto3. Dopo la Catalunya ora è il turno di Le Mans, pista sulla quale un italiano non vince da ben 12 anni. Nel 2008 fu Valentino Rossi a spuntarla davanti al compagno di squadra di allora Jorge Lorenzo e Colin Edwards.

ROSSI IN CERCA DI RISCATTO

Proprio il Dottore è in cerca di riscatto dopo l’errore di Catalunya che l’ha messo fuori dai giochi a 9 giri dalla fine. “Di sicuro il risultato in Catalogna è stato un peccato, ma la cosa positiva è che siamo abbastanza veloci da lottare per il podio, penso che possiamo provarci anche durante il weekend del GP di Francia. L’obiettivo è quello di continuare sulla strada intrapresa in Catalogna e di lottare ancora con i migliori. Faremo del nostro meglio per puntare al podio. Speriamo che il meteo sia buono, almeno costante, in modo da poterci preparare al meglio per la gara di domenica”. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport.

IL DOVI PUNTA IN ALTO

Parte molto agguerrito anche Andrea Dovizioso finito anche lui per terra durante la gara in Catalunya. Al pilota Ducati la pista piace eccome e il secondo posto dello scorso anno è lì a dimostrarlo. “Dopo una gara frustrante come quella del Montmeló – spiega a Sky Sport – è stato sicuramente positivo avere a disposizione una settimana per poter recuperare non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Ho molta voglia di tornare in pista a Le Mans, per due motivi: innanzitutto spero di potermi finalmente riscattare dopo la delusione dell’ultima gara e, inoltre, correremo su una pista della quale conservo i buoni ricordi dello scorso anno”.

L’INCOGNITA PIOGGIA

Preoccupato invece Danilo Petrucci che vede nel meteo l’incognita numero uno: “Le Mans è una pista molto particolare, dove lo scorso anno siamo riusciti a conquistare un doppio podio insieme ad Andrea. Le basse temperature e la pioggia, che probabilmente ci disturberanno durante il fine settimana, sono due fattori che influenzeranno sicuramente il Gran Premio, inoltre sarà la prima volta che correremo su questa pista nel mese di ottobre”.

Michele Iacobello