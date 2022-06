Aleix Espargaró ha conquistato la pole position durante le qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Catalunya dimostrando ancora una volta che la Aprilia è capace di adattarsi ad ogni circuito. La prima fila la completano Pecco Bagnaia a 31 millesimi e Fabio Quartararo in terza posizione.

Q1: VIÑALES E NAKAGAMI SORPRENDONO

La Q1 della MotoGP è stata molto combattuta con numerosi cambi di posizioni in testa. Maverick Viñales, che in questo weekend sembra aver fatto un passo avanti con Aprilia, ha conquistato il passaggio alla Q2 insieme alla Honda di Takaaki Nakagami.

Marco Bezzecchi, ha lottato fino all’ultimo secondo per l’accesso in Q2, ma alla fine ha chiuso con la tredicesima posizione. Giornata difficile, invece, per Enea Bastianini che non è riuscito a esprimere il suo massimo potenziale e domani scatterà dalla 14° posizione. Da segnalare l’assenza di Alex Márquez, out nelle libere quattro per una scivolata. Il centauro di Honda è stato portato al centro medico per accertamenti.

MOTOGP, QUALIFICHE Q2: PRIMA FILA APRILIA-DUCATI-YAMAHA

Lo spettacolo in pista è continuato nella Q2 nonostante i problemi di grip dell’asfalto che si facevano sentire man mano che la temperatura aumentava. Già dall’inizio della sessione i piloti hanno segnato dei tempi vicini al record del circuito dando spettacolo per la pole-position.

Nell’ultimo time attack, Aleix Espargaró ha ‘fulminato’ ancora una volta il record del circuito segnando un tempo di 1:38.742, prestazione che gli ha regalato la pole-position. Il catalano ha affermato a Sky Sport dopo la sessione: “Oggi sapevo che era il mio momento. È stato difficile perché la pista era al limite, ma sono contentissimo perché abbiamo fatto un’altra pole importante”. Pecco Bagnaia (Ducati), che continua a dimostrare un grande stato di forma, scatterà secondo davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo.

La seconda fila è tutta Ducati con Johann Zarco in quarta posizione, Fabio Di Giannantonio quinto e Jorge Martín sesto, dolorante in seguito ai problemi ai nervi della mano destra per cui dovrà operarsi una volta finito il GP di Catalunya.

Álex Rins, la prima delle Suzuki, occuperà domani la settima piazza in seguito da Maverick Viñales e Luca Marini, che prosegue sulla buona strada iniziata nel GP d’Italia. Problemi ancora nella casa dell’ala dorata, con Pol Espargaró come la prima Honda in decima posizione.

Ricordiamo l’appuntamento con la gara di MotoGP domani alle ore 14.

Victoria Ortega Cabrera