In testa nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna di MotoGP troviamo Franco Morbidelli. Il vincitore del Gran Premio di San Marino ha segnato il miglior tempo della giornata in 1:39.789 nella seconda sessione di Free Practice. Secondo miglior tempo combinato per Johann Zarco, seguito da Brad Binder.

FP1

Ad infiammare la mattinata, nella prima sessione di prove libere del venerdì, al Montmeló ci ha pensato Fabio Quartararo. Durante le FP1 il francese ha segnato il miglior tempo in pista in 1:40.431. Quartararo ha tenuto un buon ritmo per l’intera sessione, ovviamente le condizioni della pista e il lavoro in vista della gara di domenica hanno fatto sì che i tempi rimanessero alti per tutti i piloti.

Una mattinata spesa nelle retrovie per Andrea Dovizioso che sul termine della sessione ha sparato un tempo decisivo per risalire la classifica finendo in seconda posizione dopo un giro in 1:40.861. Terzo tempo per Joan Mir. Il pilota Suzuki non risparmia nessuna occasione per sottolineare che i buoni risultati ottenuti dal Gran Premio d’Austria non sono stati sporadici. Il maiorchino in 1: 40.060 dimostra che la competitività e lo sviluppo della Suzuki, con lui stesso in sella, si adattano anche al tracciato della Catalogna.

Quarto tempo per Viñales, seguito da A. Espargarò e Morbidelli. Ottavo tempo della sessione per Valentino Rossi.

FP2

Miglior tempo delle FP2 in Catalogna, altresì miglior tempo di giornata, per Franco Morbidelli. Con un giro di pista in 1:39.789 scende sotto il muro della prima sessione di 1:40 e alza il ritmo del venerdì. Il vincitore del Gran Premio di San Marino dopo il sesto tempo in mattinata migliora la prestazione e si aggiudica da subito il passaggio in Q2 nelle qualifiche di domani.

Secondo miglior tempo combinato per Johann Zarco. Il pilota del team Ducati Esponsorama in 1: 39.898, insieme a Morbidelli, migliora il ritmo in pista e guadagna posizioni per l’accesso in Q2 dimostrando velocità rispetto alla mattina. Terzo miglior tempo per Brad Binder in 1: 40.008. Il pilota KTM dopo una mattinata faticosa, terminata con il ventunesimo tempo risale quasi l’intera griglia e posiziona il suo nome tra i temibili del sabato.

Ancora quarto Viñales, seguito dalla migliore delle Honda di Nakagami. Nelle FP2 ottavo tempo per Rossi, mentre Dovizioso dopo il secondo tempo delle Free Practice 1 segna il diciottesimo tempo.

Nicole Facelli