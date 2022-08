L’estate del Motomondiale continua in quel di Spielberg con il GP d’Austria, 13mo appuntamento per quanto riguarda la MotoGP. Lo spettacolo è assicurato in Stiria, località ben nota a tutti i protagonisti che negli ultimi giorni hanno dovuto prendere confidenza con la nuova chicane presente nel primo settore per ragioni di sicurezza.

Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è al comando della graduatoria generale con 180 punti contro i 158 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed i 131 di Francesco Bagnaia (Ducati), a segno negli ultimi due appuntamenti.

LA CRONACA LIVE

Luca Pellegrini