In un week-end caratterizzato dal clamoroso divorzio tra Andrea Dovizioso e la Ducati, la MotoGP va in scena al Red Bull Ring, per la prima delle due tappe consecutive in programma sul circuito austriaco. A scattare dalla pole Maverick Vinales, dopo una qualifica che ha visto lo spagnolo precedere per pochi millesimi Miller e Quartararo. Seguite in diretta la nostra cronaca web della gara, così come il commento live affidato ad Alex Dibisceglia e Mathias Cantarini.

Marco Privitera