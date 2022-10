Tutto è pronto amici di LiveGP.it per il via del GP d’Australia, 18mo appuntamento del Motomondiale 2022. Ci sarà da divertirsi in quel di Philipp Island, tracciato amato da tutti i protagonisti che torna dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Francesco Bagnaia (Ducati) è pronto per conquistare la leadership assoluta della classifica generale sul francese Fabio Quartararo (Yamaha). Il campione in carica dovrà vedersela con il piemontese che dopo l’ultimo round di Buiram ha annullato il proprio ritardo con i rivali.

LA CRONACA LI VE

Luca Pellegrini