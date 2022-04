Nonostante i ritardi logistici, la MotoGP è pronta per le qualifiche del GP d’Argentina. Format rivisto per questo ritorno di Termas de Rio Hondo nel calendario del motomondiale, che ha compresso il week-end di gara in soli due giorni. Ma finalmente ci siamo e, dopo i soli due turni di prove libere, siamo pronti a commentare questa sessione in diretta, da seguire attraverso la nostra cronaca web.