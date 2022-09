MotoGP | GP Aragon, FP1: Aleix Espargaró in testa, Marc Marquez vicino alla Top10

Terminano le FP1 della MotoGP ad Aragon ed il più veloce è Aleix Espargaró, in testa alla classifica nonostante la caduta in curva 15. “Pecco” Bagnaia e Alex Rins seguono il catalano a pochi millesimi mentre Nakagami inizia il weekend con un buon quarto posto. Quartararo soffre in frenata e chiude ottavo davanti a Morbidelli mentre Marc Marquez sfiora la zona Q2 registrando l’undicesima prestazione.

ALEIX ESPARGARÓ TRA CADUTA E MIGLIOR TEMPO, BAGNAIA IN SCIA

Nel primo turno di Prove Libere della MotoGP al MotorLand svetta Aleix Espargaró, autore del miglior tempo in 1:48.686. Il portacolori Aprilia è caduto a metà sessione mentre percorreva le ultime due curve ma, per sua fortuna, la chiusura dell’avantreno non ha comportato grandi rischi. Direttamente alle spalle del catalano spicca la Ducati Desmosedici di Francesco “Pecco” Bagnaia, secondo in classifica con un risicato distacco di dodici millesimi. Decisamente ottimo, invece, l’inizio di Alex Rins, capace di portare la propria Suzuki al terzo posto a soli otto centesimi dalla vetta.

BENE NAKAGAMI, FATICA QUARTARARO, MARC MARQUEZ SFIORA LA TOP10

Solitamente competitivo ad Aragon (Pole Position nel 2020), Nakagami inizia il fine settimana con il piede giusto mettendo a referto il quarto tempo e precedendo Johann Zarco, quinto a poco più di due decimi dal record del turno. Subito dopo figurano Enea Bastianini, Miguel Oliveira e Fabio Quartararo, attanagliato da problemi in frenata. A sorpresa, il campione del mondo in carica si vede pressato dal compagno di box Franco Morbidelli, che posiziona la propria M1 al nono posto e, soprattutto, a tre millesimi dal pilota di punta di casa Yamaha.

Luca Marini chiude la cosiddetta “zona Q2”, avvicinata clamorosamente dall’otto volte iridato Marc Marquez. Tornato in pista proprio nelle FP1 del MotorLand, Marquez ha percorso ben diciotto giri e, nonostante l’assenza di tre mesi, ha subito messo in chiaro i suoi obiettivi, nonostante queste siano solo le prime prove libere. Marquez ha messo alle sue spalle Jorge Martin, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Cal Crutchlow (sostituto di Dovizioso) e Joan Mir, appena rientrato dopo l’infortunio alla caviglia destra rimediato nel GP d’Austria.

MOTOGP | GP ARAGON | RISULTATI FP1

Matteo Pittaccio

