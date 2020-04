DORNA ha attuato una manovra economica da 4,5 milioni di euro a sostegno dei team privati della MotoGP. Nel frattempo, durante l’emergenza COVID19, l’IRTA procederà a sostegno dei team di Moto2 e Moto3, pagando la somma di 25.000 euro per ogni singolo pilota.

L’emergenza COVID19 ha bloccato il mondo del motorsport, includendo ovviamente anche quello della MotoGP. Tra i principali motivi di preoccupazione nel motomondiale c’è quello economico. Non è un segreto che dietro il mondo delle corse motoristiche, a due o a quattro ruote, ci siano delle spese economiche importanti, e senza gare una grande porzione dei budget dei team è diminuita gravemente.

I team però, nonostante il fermo in pista, devono continuare a sostenere le spese economiche. La questione riguarda, anche se in modo diverso, sia i team ufficiali che quelli privati, così come quelli di Moto2 e Moto3.

Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale DORNA in soccorso alle esigenze dei team indipendenti della MotoGP. Verrà fornito un aiuto economico di 4,5 milioni di euro ad ogni team privato della classe regina sino al mese di giugno. Trarranno beneficio, da tale manovra: Avintia Ducati, Yamaha Petrinas, LCR Honda, Gresini Aprilia, Pramac Ducati e KTM Tech3. A darne conferma è stato lo stesso Carmelo Ezpeleta, CEO di DORNA: “DORNA supporta i team in questa crisi in cui tutto il mondo è immerso. 250.000 euro al mese saranno anticipati attraverso l’IRTA alle sei squadre private in questi tre mesi”.

Il sostegno economico non verrà meno ai team di Moto2 e Moto3. L’IRTA si impegnerà ad aiutare le squadre delle categorie minori assegnando la cifra di 25.000 euro per ogni singolo pilota. Carmelo Ezpeleta ha comunque anticipato che, qualora la situazione dovesse protrarsi oltre il mese di giugno, ed essendo in assenza di gare, le misure economiche attivate saranno a sostegno dei team per tutto il periodo di stop.

LEGGI ANCHE: MOTOGP| DOPING: ANDREA IANNONE SOSPESO PER DICIOTTO MESI

Nicole Facelli