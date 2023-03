L’ultimo team ha finalmente svelato i propri colori in vista del Gran Premio di Portogallo di questo weekend. Alla sua quinta stagione in MotoGP, Aprilia CryptoDATA RNF Racing Team affronta l’ennesimo cambiamento nella propria breve esperienza in top class.

ECCO CRYPTODATA

La presentazione verte sul nuovo sponsor principale del team di Razlan Razali. Infatti, la squadra malese in questa stagione verrà affiancata da CryptoDATA, azienda che lavora nel mondo digitale producendo servizi e prodotti per il Blockchain. Oltre a questo, si può vedere come anche Sterilgarda abbia raggiunto la squadra malese alla prima esperienza con Aprilia. Questo è ovviamente dovuto a Max Biaggi, in quanto l’azienda italiana ha supportato il pilota romano nella sua avventura nel WorldSBK. Ora il “Corsaro” è ambassador della casa di Noale, con la quale ha vinto molto sia in 250cc che nelle derivate di serie.

È TUTTO NUOVO

Nuovi colori, nuovo sponsor, nuovi piloti e nuovo costruttore: in MotoGP tutto è cambiato per Aprilia RNF. C’è da dire che, dopo due stagioni deludenti, le premesse sono ottime e lo si è visto dai test. Sia Miguel Oliveira che Raúl Fernández sono parsi a proprio agio sulle RS-GP versione 2022, moto in grado di vincere un Gran Premio con Aleix Espargaró in Argentina. Entrambi i piloti sono fiduciosi, l’ambiente è nuovo e motivato: insomma, ci si può aspettare grandi cose in MotoGP da parte di Aprilia RNF in questa stagione.

LE PAROLE DEI PILOTI

Miguel Oliveira, arrivato dopo ben quattro stagioni in KTM, ha dichiarato: “La nuova livrea è molto bella e con colori rispetto al solito. Voglio divertirmi quest’anno: voglio essere la miglior versione di me stesso. È una nuova avventura per me: spero di trovarmi bene con la squadra e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione”.

Il secondo pilota, Raúl Fernández, arriva da una stagione da rookie in MotoGP quasi disastrosa visto gli ottimi risultati ottenuti in Moto2. Il giovane spagnolo, alla prima avventura sulla RS-GP, ha dichiarato: “Mi piace molto la nuova livrea per questa stagione: personalmente, mi piace molto il blu. È una nuova avventura per me, è tutto nuovo e sono molto felice di fare parte di questa squadra. Il mio obiettivo è quello di divertirmi sulla moto quest’anno: lo scorso anno è stata una stagione davvero difficile per me. Cercherò di avere il sorriso ogni volta che scendo dalla moto. Avere Miguel Oliveira come compagno di squadra è molto utile, sono sicuro che imparerò tante cose perché è un pilota esperto”.

Valentino Aggio

