Si è fatta attendere, ma alla fine è arrivata: a Portimao, sede degli ultimi test pre-stagionali della MotoGP, Aprilia ha tolto i veli alla RS-GP con cui gareggeranno quest’anno Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

A poche settimane dal via, la Casa di Noale mette subito le cose in chiaro con un evento degno di nota, la cui clip d’apertura ispirata all’A-Team, è una vera e propria perla tutta da gustare.

2023: UNA STAGIONE PER CONFERMARSI AL TOP

Dopo un ottimo 2022 nel quale è arrivata la prima vittoria in MotoGP (insieme ad altri otto podi e due pole position), ora Aprilia ha come obiettivo quello di confermarsi ad alti livelli. Una sfida doppia per la Casa italiana: continuare a crescere e, soprattutto, ad essere parte della lotta mondiale. Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing, è ben consapevole di ciò li aspetta: “Quest’anno le aspettative sono più alte, dato che non avremo più il ruolo della sorpresa”. La Casa di Noale, tuttavia, potrebbe avere un asso nella manica: un team satellite nuovo, che a detta dello stesso Rivola “sarà un’opportunità da sfruttare”, grazie al flusso di informazioni aggiuntive utili per lo sviluppo della moto.

Esternamente, la livrea della RS-GP non si distacca molto da quella della scorsa stagione. Le novità però non mancano, come assicura Romano Albesiano, Direttore Tecnico di Aprilia: “Abbiamo lavorato a fondo per sviluppare la moto, cercando di migliorarla sotto tutti i punti di vista. La parte difficile è stata capire quali novità promuovere e quali scartare, avendo poche giornate di test a disposizione, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto. Speriamo che il meteo ci aiuti qui a Portimao, in modo da poter definire gli ultimi dettagli.”

La line-up di Aprilia, invece non presenta nessuna novità, con entrambi i piloti confermati dopo gli ottimi risultati del 2022. Confermato anche il tester Lorenzo Savadori, il cui lavoro è stato di fondamentale importanza per lo sviluppo del progetto.

ALEIX ESPARGARÓ E MAVERICK VIÑALES, LE DUE PUNTE

I riflettori saranno puntati soprattutto su Aleix Espargaró, reduce dal quarto posto nella classifica mondiale. Un veterano, sia della MotoGP sia di Aprilia, pronto ad essere il “Capitano” della squadra: “Essere con Aprilia da tanto tempo mi carica di una certa pressione, perché so quanto siano importanti i risultati per questa azienda. Allo stesso tempo la maturità e il fatto di conoscere bene le persone con cui lavoro mi fanno stare tranquillo”. Il centauro spagnolo è pronto per la nuova stagione, anche se non mancheranno le incognite: “Il nuovo formato con la Sprint Race al sabato richiederà a noi piloti una preparazione ancora migliore ma nessuno sa ancora valutare il reale impatto del cambiamento. Mi sono preparato al meglio e, ne sono sicuro, ci divertiremo anche quest’anno.”

Al suo fianco ritroviamo Maverick Viñales, anche lui pilota di grande esperienza nel Motomondiale, che in questo 2023 dovrà dimostrarsi costante nel rimanere ad alti livelli dopo un 2022 con dei buoni acuti: “Nel 2022 ho imparato tanto: dell’Aprilia, del mio team ma anche di me stesso. In questa nuova stagione potremo mettere a frutto questo apprendistato”. Le premesse per fare bene, dunque, ci sono tutte e Maverick non si nasconde: “La nuova RS-GP mi è piaciuta da subito, è migliorata in aspetti, come la gestione del gas nella prima apertura, che sono fondamentali per il mio stile di guida. Il nuovo formato del weekend mi piace, sarà interessante sia per i fans sia per i team che avranno modo di preparare la gara di domenica utilizzando la Sprint Race. Non vedo l’ora di iniziare, la pausa è stata rigenerante ma ora voglio solo tornare in pista!”

Giorgia Guarnieri

