Mattinata di annunci per il 2023 della MotoGP: il calendario della prossima stagione è appena stato annunciato con più di qualche novità. Dall’ingresso dell’India e del Kazakistan fino all’esclusione del Gran Premio di Aragón. Sono 21 i Gran Premi in programma.

DENTRO INDIA E KAZAKISTAN, FUORI ARAGÓN

Come già annunciato negli scorsi giorni, la MotoGP ha aggiunto nel proprio calendario due tappe extraeuropee come il Kazakistan e l’India. Il Gran Premio sul circuito di Sokol si terrà dal 7 al 9 Luglio, giusto prima della pausa estiva prima della ripresa a Silverstone. Per quanto riguarda il Buddh International Circuit a Nuova Delhi, esso aprirà la gita asiatica della MotoGP dal 22 al 24 Settembre. A sorpresa esce dal calendario il Gran Premio di Aragón, disputato ininterrottamente a partire dal 2010. Saranno quindi “solo” tre gli appuntamenti sul suolo spagnolo: Jerez, Montmeló e Valencia.

UN RIMESCOLAMENTO GENERALE

La MotoGP ha rinnovato il calendario nella sua interezza: poche variazioni di circuiti, ma molte tappe hanno cambiato di ordine all’interno della stagione. Come ben sappiamo, si partirà il 26 Marzo in Portogallo a Portimão a causa dei lavori svolti in Qatar, che slitterà a fine stagione. Infatti, la MotoGP farà tappa a Lusail dal 17 al 19 Novembre come ventesimo e penultimo appuntamento della stagione proprio prima di Valencia, che chiuderà l’anno una settimana più tardi.

Dopo il Portogallo seguono Argentina e Stati Uniti, per poi tornare in Europa con le solite Jerez, Le Mans e Mugello. Dopo il GP d’Italia si va verso la Germania e poi l’Olanda. Slitta quindi anche il Gran Premio di Catalunya, che sarà il 12° appuntamento della stagione. Come già scritto, il Kazakistan chiuderà la prima parte di stagione per poi riprendere con Silverstone, Red Bull Ring e Montmeló. Misano chiuderà la stagione europea dall’8 al 10 Settembre: dopo San Marino il motomondiale andrà verso l’India. Il GP del Giappone precede quello di Indonesia, che quindi rientrerà nel tour asiatico. Phillip Island precede il GP di Thailandia, poi Malesia e Qatar chiuderanno la trasferta asiatica. Come da tradizione la stagione di MotoGP si chiuderà al Circuit Ricardo Tormo di Valencia il 26 Novembre.

MOTOGP | IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2023

Valentino Aggio

