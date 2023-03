L’azione è tornata in pista giovedì 9 e venerdì 10 marzo con i test privati di Moto3 al Circuito di Jerez-Ángel Nieto. Ieri Deniz Öncü è stato il più veloce sotto la pioggia, mentre la maggior parte degli italiani ha occupato la top ten con un ottimo Stefano Nepa terzo. Nell’ultima giornata, disputata con condizioni di asciutto, Scott Ogden ha dettato il passo seguito da Sasaki e Öncü.

DAY 1: ÖNCÜ PRIMO SOTTO LA PIOGGIA, STEFANO NEPA 3°

Con la pista bagnata è spuntato uno dei maghi della pioggia: Deniz Öncü che firma il crono più veloce in 1:49.041 al termine della prima giornata. Alle sue spalle Diogo Moreira a 0.100 millesimi. Le difficili condizioni della pista hanno costretto i piloti a fare pochi giri, a dimostrazione di questo il pilota brasiliano ha totalizzato soli 13 giri.

In terza posizione un sorprendente Stefano Nepa. Il pilota abruzzese del Team Angeluss MTA torna in sella dopo un lungo processo di riabilitazione per una frattura di tibia e perone causata da una caduta durante il GP di Sepang. Nonostante Nepa non sia al 100% della sua forma fisica, il risultato dà fiducia in vista di un recupero totale.

Risultati incoraggianti per quanto riguarda gli italiani: tutti in top 10 tranne Matteo Bertelle in 19° posizione. Romano Fenati è quinto ed è la prima delle Honda nel suo ritorno in Moto3 con il Team Rivacold Snipers dove aveva già corso dal 2017 al 2019. La scorsa stagione il suo contratto in Moto2 con il Team SpeedUp si è chiuso in anticipo dopo solo sei gare per l’insoddisfacente rendimento dimostrato. Sesto Riccardo Rossi del SIC58 Squadra Corse a 0.824 millesimi dalla vetta. Il debuttante Filippo Farioli è settimo. Occhi puntati sull’esordiente del Team Red Bull KTM Tech3 che nel 2022 ha chiuso 3° in classifica del Junior GP.

DAY 2: OGDEN IN TESTA, 16 PILOTI IN UN SECONDO

Condizioni più favorevoli con sole splendente nella seconda giornata di test, che ha permesso ai piloti di migliorare i propri tempi e il feeling in sella. Il britannico Scott Ogden ha sorpreso negli ultimi minuti della sessione collocandosi in testa con un crono di 1:46.090. Tempi, comunque, ancora lontani dal record del tracciato segnato da Andrea Migno nel 2021 (1:44.988). Per Ogden è il secondo anno in Moto3 con il Team VisionTrack Racing, anche essa al debutto l’anno scorso con Michael Laverty, ex pilota MotoGP, nella veste di Team Principal. È ancora difficile pronosticare la perfomance futura di Ogden, ma la prima posizione a Jerez auspica delle sorprese.

Ayumu Sasaki, che nel primo pomeriggio ha comandato la tabella di tempi, chiude i test in seconda posizione a soli 0.133 millesimi dal britannico. Deniz Öncü conferma le buone sensazioni di ieri e chiude terzo a 0.225 millesimi dal primo classificato. Diogo Moreira, primo durante la maggior parte della mattinata, non è riuscito a migliorarsi quando il passo si è alzato e chiude quarto. Buon feeling per Riccardo Rossi che ripete il risultato di ieri e si classifica in sesta posizione.

Romano Fenati, nelle retrovie durante la maggior parte della sessione, è riuscito a migliorare il proprio tempo negli ultimi minuti e chiude decimo. Menzione d’onore per José Antonio Rueda che chiude 12° al debutto. L’anno scorso ha fatto una doppietta storica (ndr, Campione Junior GP e Red Bull Rookies Cup 2022) e le aspettative depositate nello spagnolo sono alle stelle.

I piloti italiani che nella giornata di ieri hanno trovato una grande opportunità con la pioggia, oggi con condizioni diverse hanno sofferto; parliamo di Stefano Nepa quindicesimo e Filippo Farioli diciannovesimo. L’ultimo degli italiani è Matteo Bertelle che chiude in 22° posizione. È stato il pilota che ha realizzato più giri insieme a Öncü: 85 in totale segno del lavoro instancabile del Team Rivacold Snipers.

Appuntamento a domani e dopodomani con i Test Ufficiali di MotoGP a Portimão, mentre il 17, 18 e 19 marzo sarà il turno della Moto2 e Moto3. Potete seguire tutti gli aggiornamenti su LiveGP.it.

Victoria Ortega Cabrera