Moto3 | GP Valencia 2021: Pedro Acosta inarrestabile, prima Pole in carriera

Pedro Acosta non si ferma più e dopo aver vinto il titolo in Portogallo colleziona la prima Pole Position nel Motomondiale, rifilando ben tre decimi al primo inseguitore. La Q2 del Gran Premio della Comunità Valenciana ha quindi consegnato alla Moto3 il dodicesimo poleman della stagione 2021, regalando un grande spettacolo nei minuti finali vista l’intensità dell’azione nei 4 km del circuito Ricardo Tormo.

Come detto Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo, bloccando il cronometro sull’1:38.668 e battendo Tatsuki Suzuki, 2°, di poco più di tre decimi. Il giapponese, all’ultima gara con SIC58, precede in griglia di partenza Izan Guevara, decisamente in forma in una delle piste più conosciute viste le esperienze nel CEV.

Andrea Migno inaugura la seconda fila registrando il 4° tempo e battendo Filip Salač, ancora una volta decisamente competitivo nel giro secco con la KTM di PruestelGP. Dietro lui troviamo Lorenzo Fellon, 6° e capace di ottimizzare la profonda conoscenza delle 14 curve valenciane. 7^ posizione per Dennis Foggia, a solamente 1 millesimo dalla seconda fila. Il romano di Leopard Racing ha battuto i connazionali Romano Fenati e Niccolò Antonelli, rispettivamente all’8° e 9° posto. Proprio Antonelli è stato protagonista nella Q1, sessione in cui il 24enne di Cattolica ha realizzato il miglior tempo. Tornando alla Q2 troviamo Sergio Garcia a chiudere la classifica dei primi dieci, risultato ottenuto dopo il 2° tempo registrato nella prima sessione di qualifica.

11° Carlos Tatay, seguito in scia da Jeremy Alcoba, Deniz Öncü e Stefano Nepa. Solo 15^ e 16^ casella per John McPhee e Darryn Binder, all’ultima gara con Petronas SRT. Artigas non è andato oltre il 17° posto dopo un lungo in curva 2 ad inizio turno ed il successivo spegnimento della moto mentre Joel Kelso, sostituto di Kofler in CIP, si è classificato 18°. Continua il difficile fine settimana di Jaume Masia, rimasto bloccato in 23^ posizione assoluta, ossia la 9^ della Q1. Lo spagnolo del team Ajo ha toccato la zona verde in curva 6, violando i limiti della pista e subendo la cancellazione del tempo. Il suo tempo non sarebbe comunque bastato per superare il taglio della Q1 poiché Jaume non avrebbe fatto meglio del 5° posto, 19^ in griglia.

MOTO3 | GP VALENCIA 2021 | RISULTATI UFFICIALI Q2

Matteo Pittaccio