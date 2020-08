Nella calda mattinata di Brno, arriva nel GP della Repubblica Ceca la prima vittoria in Moto3 di Dennis Foggia. Salgono sul podio anche Albert Arenas e Ai Ogura. Quarta posizione per il pilota del team SIC58 Nicolò Antonelli, davanti a McPhee.

La prima vittoria nel Motomondiale non si scorda mai. Si potrebbe riassumere con questa frase l’emozione mostrata senza troppi freni da Dennis Foggia al termine della gara del GP della Repubblica Ceca. Il piota del team Leopard si prende così la sua rivincita dopo le due gare di Jerez non proprio fortunate. In seconda posizione un aggressivo Albert Arenas, che con 70 punti rimane in testa alla classifica del Mondiale. Completa il podio il giapponese Ogura.

Ottima rimonta per la tigre del team SIC58 Antonelli, unica moto della squadra di Paolo Simoncelli al traguardo dopo la scivolata di Suzuki. Completa la top five John McPhee, davanti ad Alcoba e Fernandez. Chiude in ottava posizione, dopo un controllo al trasponder Tony Arbolino, che scippa la posizione al fotofinish all’ex compagno di squadra nel team Snipers Romano Fenati.

Scorrendo la classifica, troviamo altri due italiani tra i primi 20: Celestino Vietti e Andrea Migno, rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione.

