La gara della Moto3 sul Circuito di Le Mans è stata ricca di spettacolo. Dopo solo due giri, diversi piloti sono caduti per la presenza di pioggia in pista: Masia, García, Sasaki, Rossi, Guevara, Migno, Bartolini e Holgado. Subito dopo viene mostrata la bandiera rossa e si ferma la gara. Fortunatamente tutti i piloti caduti sono riusciti a ripartire e la “seconda manche” è iniziata con la stessa griglia di partenza originale. Durante i 14 giri di gara, abbiamo visto un’intensa lotta per il podio composta da un gruppo di più di dieci piloti. Jaume Masiá si è imposto sui rivali e ha firmato la seconda vittoria della stagione. Completano il podio Ayumu Sasaki e Izan Guevara. Quarta posizione per Dennis Foggia, settimo Sergio García e decimo Andrea Migno.

CLASSIFICA FINALE

Victoria Ortega Cabrera