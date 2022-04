I piloti di Moto3 nel GP delle Americhe ci hanno regalato una gara eccezionale, ricca di lotta e di agonismo. Fino all’ultimo giro, sette piloti si sono confrontati in una gara in gruppo con continui sorpassi e cambi di classifica. Jaume Masia ha resistito agli attacchi ed è l’autore della vittoria finale. In seconda pozione Dennis Foggia che, nonostante una partenza difficile, ha saputo gestire con molta bravura la gara. Andrea Migno chiude in terza posizione, dopo un piccolo errore nel tentativo di sorpassare Masia nell’ultimo giro.

LA CRONACA LIVE



Victoria Ortega Cabrera