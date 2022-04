È Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) a firmare la pole del Red Bull Grand Prix of The Americas in 2:15.814s. L’italiano della Honda ha infuocato il finale della Q2 con l’amico e rivale Dennis Foggia (Leopard Racing), entrambi velocissimi e con un ottimo passo. Il pilota Leopard è costretto ad accontentarsi della seconda piazza, ma a lui rimane il ruolo di pilota più veloce ad Austin con il crono segnato nelle FP3.

Due italiani superano la Q1

Sono Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) ed Elia Bartolini (QJMotor Avintia Racing Team) gli italiani promossi in Q2 a contendersi una piazza tra le prime file della classe. Il più veloce del turno è stato Xavier Artigas (CFMoto Racing Prüstel GP) che era rimasto un po’ in sordina fino a questo momento ed un Scott Ogden (VisionTrack Racing Team) al suo debutto di categoria.

In Q2 è sfida tra Migno e Foggia

Sono Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) e Dennis Foggia (Leopard Racing) ad incendiare il finale di qualifica ad Austin. I due italiani si sono sfidati la pole fino all’ultimo secondo a suon di caschi rossi con Foggia costretto a cedere la prima piazza in griglia di partenza a Migno. L’italiano del Rivacold con questo risultato agguanta la sua quarta pole della carriera. A Dennis rimane però il ruolo di più veloce con il crono conquistato nelle FP3 di 2:15.440s a dispetto della pole di Migno in 2:15.814.

A chiudere la prima fila Xavier Artigas (CFMoto Racing Prüstel GP) direttamente dalla Q1. Lo spagnolo di PruestelGP sembra aver ritrovato forma e velocità nel pomeriggio del Texas. A seguire 5 KTM con tanta voglia di rivalsa capitanati da Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) e Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo). Bene Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) con l’11esimo crono e fiducioso per la manche di domani, 13° Elia Bartolini (QJMotor Avintia Racing Team) e più staccato e lento Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse).