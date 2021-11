Moto3 | GP Algarve 2021: Sergio Garcia in Pole al rientro, Foggia 4° e Acosta 14°

Le qualifiche Moto3 del GP dell’Algarve hanno offerto uno spettacolo meraviglioso nel quale Sergio Garcia ha ottenuto la prima Pole al rientro dall’infortunio. Nonostante un fisico non ancora al 100%, il classe 2003 valenciano ha stampato il tempo incredibile di 1:47.274, nuovo record della pista per la classe leggera. Al suo fianco scatterà John McPhee con la Honda di Petronas SRT, decisamente competitivo nel sabato portoghese. Terza posizione per Adrian Fernandez, mai in prima fila dall’inizio della sua carriera nel Motomondiale, cominciata tra l’altro proprio a Portimao nel 2020 (sostituto di Filip Salač in Snipers).

La seconda fila vede protagonista Dennis Foggia, capace proprio all’ultimo tentativo di risalire posizioni. Il romano partirà 4° con la vetta della gara a portata di mano e potrà contare sul netto vantaggio su Pedro Acosta, solamente 14° a fine sessione a causa della cancellazione del tempo per violazione dei limiti della pista. Dietro a Foggia compare Jaume Masia, 5° in Q2 davanti a Xavier Artigas e Darryn Binder. 8° classificato Niccolò Antonelli, arrivato dalla prima sessione di qualificazione e posizionatosi davanti a Filip Salač e Ayumu Sasaki. Quest’ultimo domani dovrà scontare un Long Lap Penalty per aver rallentato in piena traiettoria in FP2.

11° Jeremy Alcoba, il migliore della Q1 ed unico pilota Gresini Racing in pista visto l’unfit di Gabriel Rodrigo per eccessivo dolore alla spalla sinistra. 12^ casella per Izan Guevara, così come Sasaki penalizzato per guida irresponsabile nel corso della seconda sessione di libere. Solo 13° Romano Fenati, a differenza delle prove di ieri poco efficace nel mettere insieme il giro. Dietro l’ascolano troviamo il vero colpo di scena della qualifica portoghese. Pedro Acosta, come detto poche righe sopra, non è andato oltre la 14^ casella e domani dovrà guadagnare posizioni senza rischiare eccessivamente, il tutto per marcare il rivale Dennis Foggia.

15° e 16° posto per la coppia Snipers con Alberto Surra a sorpresa davanti ad Andrea Migno. Quest’ultimo è stato incapace di ripetere la Pole Position firmata nel GP del Portogallo corso in aprile. Dietro ai piloti italiani del team di Cecchini c’è Yuki Kunii, sceso in pista per soli pochi giri a causa del problema tecnico sofferto nella Q1. Ancora più complicata la sessione di Tatsuki Suzuki, caduto in curva 13 mentre seguiva Foggia nel primo vero giro di qualifica.

MOTO3 2021 | GP ALGARVE | QUALIFICHE 2

Matteo Pittaccio

