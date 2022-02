Competenza, impegno e passione. La presentazione Italtrans per la stagione 2022 di Moto2 ha posto subito l’accento sui valori più intrinsechi della scuderia bergamasca. In sella alle Kalex nella prossima annata ci saranno Lorenzo Dalla Porta e Joe Roberts. Con una storia relativamente giovane, essendo nato nel 2010, il team Italtrans vanta 21 podi, 6 vittorie e ben un titolo mondiale nel 2020 vinto con Enea Bastianini.

Italtrans svela ufficialmente le livree per la stagione 2022

A presentare l’evento di lancio Sandro Donato Grosso, che ripercorre immediatamente la storia e i numeri della squadra bergamasca. Dopo una breve panoramica si passa subito all’aspetto più racing, con alcuni highlights direttamente dalla pista e l’arrivo sul palco di Giovanni Sandi, direttore e tecnico sportivo. Sandi ribadisce subito la voglia di una stagione diversa, a riprova del 2021 sottotono, e la fiducia che ripone nella compagine del team e verso i piloti. Sul palco anche Franco Brugnara, capotecnico di Lorenzo Dalla Porta, che introduce le novità tecniche sulle due Kalex pronte ad essere svelate.

All’arrivo dei due piloti sul palco è la volta, finalmente, dell’unveiling per vedere le nuove livree che solcheranno i tracciati internazionali. Linee pulite, blu preponderante, scritta ben visibile Italtrans ed un aggiunta di nero a portare più aggressività. Due Kalex al via quindi per gli alfieri Lorenzo Dalla Porta e Joe Roberts, riconfermati a gran voce per la stagione 2022. Il tutto in una presentazione asciutta di una ventina di minuti, senza particolari picchi emozionali. Alcuni momenti di imbarazzo e poco contenuto nuovo da aggiungere.

Le dichiarazioni

Giovanni Sandi, direttore tecnico sportivo: “La stagione 2021 è stata un po’ sotto alle aspettative. Vogliamo ripartire da questa stagione con la volontà di ripetere le prestazioni 2020. Abbiamo il potenziale giusto per poterlo fare. Inoltre, abbiamo introdotto due nuovi ingegneri elettronici che daranno un ulteriore aiuto ai piloti. Piloti che abbiamo confermato e verso i quali poniamo estrema fiducia. Lorenzo Dalla Porta è un campione del mondo, ci ha messo un po’ per adattarsi alla categoria, ma nonostante gli infortuni ha dato prova di grande potenziale. Joe Roberts è partito molto bene lo scorso anno con risultati importanti, anche per lui qualche disavventura lo ha portato a non chiudere bene la stagione. Siamo fiduciosi e ci crediamo molto, partiremo per far bene!”

Franco Brugnara, capotecnico di Lorenzo Dalla Porta: “Il nuovo pacchetto Kalex per il 2022 ha portato un upgrade importante dall’aerodinamica al telaio, compreso il forcellone. Questa è la terza stagione di Lorenzo e noi ci aspettiamo tanto da lui. Ha dimostrato di essere veloce e di crescere molto. Secondo noi, il 2022 per noi e per lui sarà magico!”

Lorenzo Dalla Porta, pilota: “La scorsa stagione è stata sotto le aspettative. Abbiamo deciso di chiudere la stagione in anticipo per colpa della mia spalla e di far subito l’operazione perchè non riuscivo più a guidare come volevo. Abbiamo preso questa decisione con la consapevolezza di avere davanti un inverno di recupero e di poterci presentare per il 2022 più carichi mentalmente e fisicamente. Nei prossimi test spero di confermare le buone sensazioni della spalla e anche gli step positivi della scorsa stagione. Vorrei essere competitivo fin da subito, ma ho imparato a crescere step by step. Siamo già ad un buon livello con la squadra e sono consapevole che riusciremo a fare lo step decisivo che ci manca.”

Joe Roberts, pilota: “Con Italtrans mi sento in una vera famiglia. È un team molto professionale e competente. Sono molto felice di essere con loro e abbiamo un obiettivo da raggiungere!”. In questo frangente, ai microfoni di Sandro Donato Grosso, Joe Roberts (che ha rinunciato all’opportunità del passaggio in MotoGP per rimanere in Moto2) ha lasciato intendere che bolle in pentola qualcosa e secondo noi è il titolo mondiale. E ha poi aggiunto: “La scorsa stagione ho imparato molto e ora so bene cosa fare e cosa non fare. Per me l’obiettivo principale è quello di raggiungere il maggior obiettivo possibile!”

Con due promesse potenzialmente pretendenti alla vittoria, non ci resta che aspettare i primi test per iniziare a dare i primi pronostici.

Benedetta Bincoletto