A Jerez è tempo di qualifiche anche per la Moto2. In una sessione caratterizzata dal sole, la pole position è di un fenomenale Sam Lowes, capace di fermare il cronometro in 1:40.750. Completano la prima fila del GP di Spagna, a oltre mezzo secondo dal poleman, il padrone di casa Pedro Acosta e l’americano Jake Dixon, rispettivamente secondo e terzo con i tempi di 1:41.328 e 1:41.330. Più arretrato il leader del mondiale Tony Arbolino, solo decimo al termine del Q2.

LOWES SORPRENDE, ACOSTA E DIXON SI CONFERMANO

La Moto2 regala sorprese in terra spagnola: a firmare la pole position è un Sam Lowes superlativo, unico pilota in griglia capace di abbattere il muro dell’1:41, che riesce a lasciarsi alle spalle l’idolo di casa Pedro Acosta, secondo a oltre 5 decimi. A seguire, a soli due millesimi di distacco troviamo Jake Dixon, che dunque domani scatterà dalla terza posizione. In seconda file, invece, troviamo Alonso López, quarto in 1:41.459, Ai Ogura, quinto in 1:41.507, e Barry Baltus, sesto in 1:41.570.

Apre la terza fila il nostro Celestino Vietti, che ha fatto registrare il settimo crono in 1:41.586. Dietro di lui troviamo poi Joe Roberts, ottavo in 1:41.653, e Albert Arenas, nono in 1:41.657 e protagonista di una caduta (senza conseguenze) nel Q2. Chiude la top ten il leader del mondiale Tony Arbolino, decimo in 1:41.762, ancora una volta indietro in qualifica rispetto ai diretti rivali.

ITALIANI COSTRETTI ALLA RIMONTA

Un sabato non particolarmente felice per i piloti italiani, apparsi in difficoltà in questa sessione di qualifica. Come detto, oltre al settimo posto di Celestino Vietti, in top ten troviamo anche Tony Arbolino. Il centauro del team Elf Marc VDS Racing, compagno di squadra del poleman, ha fatto registrare solamente il decimo tempo in 1:41.762 (a oltre un secondo da Lowes) e sarà costretto a partire bene per recuperare in fretta posizioni importanti.

Ennesima qualifica da dimenticare, invece, per Dennis Foggia e Lorenzo Dalla Porta: entrambi fuori dalla Q2 e da ogni possibile lotta per le posizioni che contano. Nessuno di loro, infatti, è riuscito a scendere sotto il muro dell’1:42, tempi troppo alti che li costringeranno ancora una volta a partire dal fondo della griglia, Foggia ventiquattresimo e con Dalla Porta venticinquesimo.

MOTO2: I TEMPI DELLE QUALIFICHE E LA GRIGLIA DI PARTENZA

Definita la griglia di partenza, i piloti della classe intermedia sono pronti a scendere in pista e darsi battaglia. L’appuntamento con la Moto2, dunque, è per domani alle ore 13.15 italiane per il quarto round della stagione.

Giorgia Guarnieri

