Celestino Vietti artiglia la terza Pole Position stagionale in Moto2 al GP di San Marino battendo Albert Arenas e Alonso López. Più indietro Ai Ogura ed Augusto Fernandez, rispettivamente in ottava e nona posizione.

VIETTI POLE IN CASA, DOMANI GRANDE CHANCE

Il torinese del team VR46 torna così ad occupare la prima casella della griglia di partenza dopo quattro gare di digiuno. Sotto il cielo nuvoloso di Misano Vietti ha stampato il tempo di 1:35.996 diventando l’unico del gruppo ad abbattere il muro del minuto e trentasei secondi. Vani i tentativi di resistere portati avanti da Arenas e Lopez, pronti a scattare dal secondo e terzo posto nel GP di domani. Vietti ha conquistato la partenza dal palo per la gara di domani nonostante la caduta alla “Quercia” nelle fasi finali del turno.

BENE DALLA PORTA, OGURA E FERNÁNDEZ IN AFFANNO

Ad aprire la seconda fila è il portacolori Pons Arón Canet, ventiquattro millesimi più rapido di Tony Arbolino, a sua volta più veloce del connazionale Lorenzo dalla Porta, fantastico in qualifica. L’iridato Moto3 2019 si è messo alle spalle Fermín Aldeguer (caduto in curva 8) e, soprattutto, i due piloti che stanno battagliando per la leadership del mondiale: Ai Ogura e Augusto Fernández, entrambi in terza fila con l’ottavo ed il nono tempo.

MATTIA PASINI IN TOP 10 AL RIENTRO

Straordinario Mattia Pasini, al rientro in Moto2 dopo la romantica parentesi del Mugello. Correndo sotto i colori Aspar e con una moto preparata “in casa”, Pasini ha firmato il decimo tempo chiudendo con onore la Top10 e mettendosi dietro Chantra, Schrotter, Acosta, Bendsneyder e Roberts. La classifica della Q2 è successivamente chiusa da Jorge Navarro e Filip Salac mentre Jake Dixon non ha messo a segno alcun tempo essendo scivolato alla Misano 1, posto in cui la moto del britannico è rientrata in traiettoria rischiando di travolgere Augusto Fernandez.

MOTO2 | RISULTATI QUALIFICHE GP SAN MARINO

Matteo Pittaccio

