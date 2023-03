È Pedro Acosta il vincitore della gara di Moto2 del GP di Portogallo dopo aver dominato imponendo un ritmo stratosferico. In seconda posizione, Aron Canet che lo ha seguito da vicino durante tutta la gara ma non è riuscito a spodestarlo. Tony Arbolino, in rimonta dalla ottava posizione ha chiuso terzo.

DOPPIETTA SPAGNOLA CON ACOSTA E CANET

Gara a 21 giri con condizioni di controvento e assenze importanti causa infortuni tra cui il debuttante Izan Guevara e il vicecampione Moto2 Ai Ogura.

A pochi giri dall’inizio, il duo Pedro Acosta–Aron Canet inizia a staccarsi imponendo un ritmo di 1:42 e mezzo, difficile da seguire per gli avversari che devono accontentarsi guardandoli da lontano. Tra i due, Acosta era quello con un ritmo leggermente superiore come già dimostrato non solo nei Test prestagionali ma anche durante tutto il weekend. Aron Canet però l’ha seguito da vicino replicando i suoi tempi e soprattutto nell’ultimo settore, era in grado di mostrare i denti.

A sette giri dalla fine, Pedro Acosta dà una nuova lezione di superiorità e alza ancora il passo gara, facendo perdere a Canet diversi metri. A pochi giri dalla conclusione, il degrado nella gomma anteriore di Canet si è fatto sentire e, con una scelta matura, ha deciso di non rischiare più e accontentarsi del podio.

Pedro Acosta vince così la sua quarta gara in Moto2 e conferma le aspettative prestagionali che lo vedevano come principale favorito nella lotta per il titolo. In seconda posizione, Aron Canet che chiude a 1.3 dalla vetta. Per il pilota del Team Pons Wegow Los40, la prima vittoria in Moto2 sfugge ancora ma oggi ha messo un tassello importante in vista di questo obiettivo.

GRANDE RIMONTA DI ARBOLINO, TOP FIVE BATTAGLIATA

Un sorprendete Tony Arbolino completa il podio in terza posizione. Il pilota del ELF Marc VDS Racing Team, che scattava dalla ottava posizione, è stato per diversi giri il pilota più veloce in pista, dimostrando di essere capace di tenere il passo di testa. Grande prestazione di Arbolino che si mette di diritto nella lista dei favoriti per il titolo Moto2.

Il poleman, Filip Salac, ha chiuso in quarta posizione a sette secondi dalla testa. Il pilota del Gresini Racing ha fatto un’ottima partenza ma ha iniziato a perdere posizioni quando il duo spagnolo in testa ha alzato il passo. Grande prestazione di Manu González, del Team Correos Prepago Yamaha VR46, che ha difeso per diversi giri la terza posizione per poi concludere quinto.

GARA COMPLICATA PER IL RESTO DEGLI ITALIANI

La gara di Celestino Vietti, partiva già in svantaggio a causa un doppio long lap da scontare per una penalità nell’ultima gara a Valencia 2022. Una volta compiuta la penalità, Vietti ha faticato a prendere di nuovo il ritmo e ha dovuto accontentarsi solo con l’undicesima posizione. Fine settimana difficile per Dennis Foggia, nel suo debutto nella categoria che chiude in 18° posizione a 42 secondi dalla testa. Un dato sorprendete che conferma il gran passo gara dei primi ma dall’altro lato, lascia intravedere la grande differenza di velocità tra i piloti. L’ultimo degli italiani è Lorenzo Dalla Porta in 19° posizione.

Victoria Ortega Cabrera

