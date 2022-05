La Moto2 torna in pista, in occasione del round francese di Le Mans. A cogliere la pole position sul tracciato transalpino è Pedro Acosta, baby fenomeno campione in carica di Moto3, che a quanto pare non smette di sorprenderci.

Grazie all’1:35.803 al termine della Q2, lo spagnolo firma la prima pole al primo anno in Moto2. Alle sue spalle Dixon, Fernandez e Sam Lowes, che poco prima della bandiera a scacchi finisce in terra!

LA CRONACA

La Q1 scatta con Gonzalez che si piazza al vertice grazie all’1:36.6, seguito da Dalla Porta in gran spolvero e Jorge Navarro. Nel primo quarto d’ora disponibile Alessandro Zaccone e Kelly cadono.

Negli ultimi secondi, è poi Dalla Porta a far segnare un tempo utile ad accedere direttamente in Q2, grazie al crono di 1:36.2, che gli regala la pole temporanea. Secondo Bendsneyder e ancora Navarro, terzo. Fermin Aldeguer riesce però a migliorarsi, conquistando il secondo posto ad un soffio dal nostro portacolori.

Sono infine in 4 a staccare il ticket per la Q2: Dalla Porta, Aldeguer, Bendsneyder e Navarro. Celestino Vietti prova a migliorarsi con un ultimissimo giro prima della bandiera a scacchi, ma chiude con il quinto posto.

Sam Lowes si prenota al vertice della lista all’inizio della Q2 con un 1:36.4, migliorando il proprio tempo fermando il cronometro sull’1.36.071. Alle spalle del britannico #22. Ai Ogura, Bendsneyder, quindi Lopez sale secondo, ma Albert Arenas gli soffia il posto.

Il poleman provvisorio cade e dovrà accontentarsi della quarta casella, ma arriva la sorpresa con Pedro Acosta che stupisce tutti, grazie al crono 1:35.803. Una primissima pole da esordiente, dopo il titolo in Moto3 da rookie. Che andava forte lo aveva dimostrato, ma ogni volta il rider #51 ci presenta nuove sorprese. Dietro di lui Dixon, poi Fernandez. Primo degli italiani Tony Arbolino, in decima piazza.

Appuntamento a domani con la gara dalle 12.20.

1 51 P. ACOSTA 1:35.803

2 96 J. DIXON +0.118

3 37 A. FERNANDEZ +0.160

4 22 S. LOWES +0.268

5 75 A. ARENAS +0.285

6 21 A. LOPEZ +0.466

7 40 A. CANET +0.500

8 79 A. OGURA +0.506

9 64 B. BENDSNEYDER +0.538

10 14 T. ARBOLINO +0.548

Leggi anche: MOTO2 | SPEEDUP LIQUIDA FENATI IN DUE RIGHE

Giulia Scalerandi