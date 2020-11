Le difficili ed imprevedibili condizioni metereologiche di Valencia premiano Xavi Vierge, autore del giro più veloce proprio negli istanti finali della seconda qualifica in programma per la Moto2. Per il 23enne spagnolo, portacolori del Petronas Sprinta Racing, si tratta della terza Pole Position in carriera, ottenuta a più di un anno di distanza dall’ultima (G.P. Argentina 2019).

A poco meno di due decimi di secondo da Vierge si piazza Joe Roberts, tra i più veloci in tutti i quindici minuti di Q2. Lo statunitense precede Sam Lowes, per il quinto fine settimana consecutivo in prima fila.

In 4^ posizione chiude Remy Gardner, seguito a pochi millesimi da Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La terza fila è inaugurata da Luca Marini, autore del settimo tempo dopo aver conquistato l’accesso al Q2 nella prima sessione di qualifica. Dopo dieci gare di astinenza ritorna in Top 10 Lorenzo Baldassarri, 8° e proprio di fronte alla moto gemella guidata da Héctor Garzó.

10^ posizione in griglia di partenza per Niccolò Bulega, seguito dal futuro compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. La quarta fila è arricchita da una piacevole sorpresa: in 12^ piazza, infatti, ritroviamo Andi Farid Izdihar, alla miglior qualifica in carriera.

Tom Luthi partirà 13° davanti alla NTS di Bo Bendsneyder ed Enea Bastianini. Il riminese ha sofferto una strategia non ideale ad inizio Q2: mentre tutte le altre squadre hanno optato per la gomma d’asciutto, ItalTrans ha proseguito verso gli pneumatici da bagnato. Una scelta che ha costretto Bastianini ai box per molti minuti quando tutti gli avversari del futuro pilota Ducati Avintia si trovavano in pista ed acquisivano confidenza.

La classifica dell’ultima sessione di qualifica si chiude con Marcel Schrotter, Hafizh Syahrin e Simone Corsi. Tra i protagonisti che non hanno superato il taglio del Q1 spiccano le Speed Up di Jorge Navarro ed Aron Canet e la Kalex American Racing guidata da Marcos Ramirez. I tre spagnoli scatteranno rispettivamente dalla 19^, 20^ e 27^ casella.

Matteo Pittaccio