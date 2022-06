Dopo il Qatar ad inizio 2022, nel momento più difficile, Vietti centra la pole position del GP di Catalunya, nona gara della stagione. Per “Celin” è la seconda pole position in Moto2. È dovuto passare anche in Q1, per poi realizzare un ultimo fantastico giro che è valso la prima posizione in griglia di partenza. Accanto a lui ci sono Aron Canet e Joe Roberts. Il leader Ai Ogura scatterà dalla 10^ posizione.

Q1

Nella prima sessione di qualifiche, il nome più importante da segnalare è quello del leader di campionato Celestino Vietti, 15° nella classifica combinata delle prove libere e che di conseguenza non è riuscito a prendersi la Q2 diretta. Ma ci sono anche Arbolino, Manzi, Antonelli, Zaccone, Corsi tra i nostri portacolori. Quattro posti disponibili per andarsi a giocare la pole. E’ una sessione tiratissima dall’inizio alla fine per rimanere dentro il taglio. Davanti a tutti il sostituto di Fenati, Alonso López. Da segnalare il compagno di squadra e connazionale Fermin Aldeguer tra gli esclusi. Buone notizie anche per Celestino Vietti 2° e per Tony Arbolino 3°, chiude la top 4 Jorge Navarro.

CLASSIFICA Q1

Q2

Tutti pronti i 18 piloti che lotteranno per la prima piazza. Bandiera verde, inizia subito la battaglia senza quartiere per la pole position in Catalunya. Cambi di classifica continui finché la situazione non si cristallizza con Aron Canet al comando della classifica dei tempi. Ultimo giro: sembra finita per la pole, fino a che non arriva Celestino Vietti, che piazza la zampata vincente e conquista la prima pole dal round inaugurale a Losail. Eccezionale risultato dell’alfiere VR46, che supera lo spagnolo del team Pons per soli 8 millesimi, ottimo 3° posto per Joe Roberts.

CLASSIFICA Q2

APPUNTAMENTI

La gara della Moto2 scatta domani alle 12,20. Sarà sicuramente un grande spettacolo con tanti ragazzi in lotta per la vittoria. Trionfi il migliore!

Giacomo Da Rold