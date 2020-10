Per la seconda volta in carriera Sam Lowes conquista la Pole Position del Gran Premio d’Aragona, undicesima prova del Mondiale Moto2. Il britannico, Pole Man e vincitore nel 2016, ha fermato il cronometro sul tempo straordinario di 1’51.651, nuovo record per la classe intermedia nel circuito aragonese. Per Lowes si tratta della decima pole in carriera, ottenuta in un periodo particolarmente felice per il 30enne di Lincoln.

A chiudere la prima fila troviamo Marco Bezzecchi, capace di battere il compagno Marini e di conquistare il 2° posto anche grazie ad un quarto settore strabiliante, e Fabio Di Giannantonio, 3° e al miglior piazzamento in qualifica nella difficile stagione 2020.

Jake Dixon inaugura la seconda fila con il quarto tempo, inaspettato dopo il difficile venerdì di Prove Libere. Quinta posizione per Marcos Ramirez, stavolta più rapido del compagno di squadra Joe Roberts. Lo spagnolo è seguito dal connazionale Jorge Navarro, 6°, a conferma degli ottimi passi avanti di Speed Up.

Ancora in difficoltà Luca Marini, 7° al termine della seconda ed ultima sessione di qualifiche. Il capoclassifica ha chiuso davanti a Jorge Martin, transitato per il Q1, ed Augusto Fernandez, 9° e ben lontano dalle prestazioni di Sam Lowes.

Alle spalle di Remy Gardner (10°) e Joe Roberts (11°) partirà Enea Bastianini, in affanno rispetto ai diretti rivali in classifica piloti dall’inizio del fine settimana.

MOTO2 | Gran Premio d’Aragona | Risultati Ufficiali Qualifica 2

Vi ricordiamo che il Gran Premio d’Aragona classe Moto2 scatterà domani, domenica 18 ottobre, alle ore 13:20. La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale 208 di Sky (Sky Sport MotoGP).

Matteo Pittaccio