Augusto Fernández conquista la seconda pole position della stagione Moto2 al GP di Aragón. Lo spagnolo, che il prossimo anno passerà in MotoGP, ha fatto segnare un incredibile 1:51.888. L’attuale leader del campionato precede l’ormai immancabile duo del team Aspar, con Albert Arenas 2° e Jake Dixon 3°.

GRANDE OCCASIONE

Fernández domani ha una grandissima opportunità per allungare nella classifica iridata. Il suo più diretto inseguitore Ai Ogura si è qualificato in 8^ posizione dopo essere passato dal famigerato Q1. Il rivale al mondiale più vicino alla Kalex #37 è Arón Canet, 5° dietro alla Boscoscuro di Alonso López.

ACOSTA CHIUDE LA 2^ FILA, BENE ARBOLINO

La seconda fila è chiusa dalla seconda Kalex del team Ajo guidata dal rookie Pedro Acosta, reduce da una gara molto complicata a Misano. Apre la terza fila Tony Arbolino, che si aggiudica il titolo di miglior italiano della sessione. In compagnia del pilota lombardo ci sono le due moto del Honda Team Asia, con Ogura davanti a Somkiat Chantra. La quarta fila è formata da Joe Roberts, Fermín Aldeguer e Filip Salač.

DISASTRO PER VIETTI

Celestino Vietti continua il suo cattivo periodo di forma in Moto2 anche al GP di Aragón. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è dovuto passare per il Q1 insieme a Cameron Beaubier (15°), Ogura e Alessandro Zaccone (18°). Vietti ha compromesso le proprie chance di una buona qualifica cadendo in curva 1 al primo tentativo del Q2. Il classe 2001 è stato bravo nel riprendere la moto e portarla al box, ma le prestazioni ed il feeling erano ormai compromessi. Vietti non è riuscito a fare meglio del 17° posto, partendo per l’ennesima gara in salita domani. In difficoltà anche gli altri italiani: Lorenzo Dalla Porta è 20°, Simone Corsi (24°) precede sulla griglia Niccolò Antonelli (25°).

MOTO2 | RISULTATI QUALIFICHE GP ARAGON

Valentino Aggio

