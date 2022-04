La pole position per la Moto2 in quel di Austin va a Cameron Beaubier, che conquista la prima partenza al palo sul tracciato di casa. Grazie al suo 2:08.751, il pilota a stelle e strisce straccia il record precedente ed a sorpresa si guadagna la prima casella di fianco a Celestino Vietti.

Un Celestino Vietti che ha ottenuto la prima posizione in Q1 e che ha combattuto per tutta la mezz’ora di qualifica. Terzo posto per Aron Canet, che nonostante la caduta nell’ultimo giro disponibile, conserva la partenza dalla prima fila nella corsa di domani. Seconda fila invece per Tony Arbolino.

Q1

Jake Dixon è il primo a segnare il giro più veloce. Alle spalle del giovane britannico Adrian Fernandez ed Aron Canet. A spodestare l’inglese Marcos Ramirez, che prende il suo posto grazie ad un 2:11.2, quindi Roberts e Dixon. Chantra sale poi in testa, quindi Ai Ogura passa al comando, seguito da Sam Lowes. Augusto Fernandez cade, mentre cambia ancora la testa delle qualifiche con Vietti che firma un 2:09.091.

Tony Arbolino cade, mentre Canet sale in seconda piazza. Ultimi attimi di qualifica al cardiopalma con Ogura che cade e Arbolino che riesce a recuperare fino alla seconda posizione. Arriva Cameron Beaubier che firma la pole position fermando il cronometro sul 2:08.7. Sfortuna per Canet che cade nell’ultimo giro a disposizione. Prima fila quindi con Beaubier idolo di casa, Vietti e Canet infine terzo.

1 6 C. BEAUBIER 2:08.751 2 13 C. VIETTI +0.340 3 40 A. CANET +0.532 4 14 T. ARBOLINO +0.578 5 75 A. ARENAS +0.607 6 96 J. DIXON +0.683 7 9 J. NAVARRO +0.711 8 54 F. ALDEGUER +0.863 9 22 S. LOWES +1.149 10 51 P. ACOSTA +1.174

Appuntamento a domani dalle ore 11.20 locali, 18.20 italiane per il GP delle Americhe di Moto2.

Giulia Scalerandi

