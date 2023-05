Tante emozioni a Misano, protagonista indiscussa della 13ma puntata di ‘A Ruota Libera’ con due intense sfide per quanto riguarda la Porsche Carrera Cup Italia. Larry ten Voorde regna al termine di un week-end che ha visto tanta azione nel Bel Paese con TCR Italy, Campionato Italiano GT e F4 Italia.

Azione anche negli USA con la NASCAR Truck Series, mentre dal Regno Unito occhi puntati sul BTCC e sul British GT Championship, rispettivamente in scena tra Brands Hatch e Silverstone per la seconda tappa stagionale.

Porsche Carrera Cup Italia: Misano inaugura il 2023

Misano ha inaugurato la Porsche Carrera Cup Italia, Larry ten Voorde ha regalato emozioni imponendosi in entrambe le prove. Due pole e due affermazioni per l’esperto di EF Racing, esordiente di lusso della categoria.

Porsche Carrera Cup Italia Gara-1, Misano: Larry ten Voorde inizia forte

Larry Ten Voorde (EF Racing) ha portato tutti a scuola nella race-1 gestendo alla perfezione ogni minuto della competizione. Il temibile #25 della squadra di Enrico Fulgenzi ha regato spettacolo concludendo davanti a Diego Bertonelli (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo) ed a Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano).

Ottima performance da parte di quest’ultimo che ha saputo nel finale strappare la piazza d’onore a Lorenzo Ferrari. Il debuttante di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania ha saputo in ogni caso concludere in quarta piazza davanti a Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza).

Prima gioia in carriera per ten Voorde che non aveva mai corso prima dell’ultimo fine settimana nella Carrera Cup nostrana. Il 2023 sarà oltremodo impegnativo per il 26enne che parallelamente parteciperà anche agli eventi validi per la Carrera Cup Deutschland ed ovviamente nella Porsche Mobil 1 Supercup.

Porsche Carrera Cup Italia Gara-2, Misano: ten Voorde concede il bis

Larry ten Voorde ha concesso il bis nella prova della domenica amministrando con una relativa scioltezza la testa della corsa. Dalla pole-position l’olandese ha condotto le danze di una gara-2 che è stata interrotta per un multiplo incidente al via.

Leonardo Caglioni, Benedetto Strignano, Simone Iaquinta e Lorenzo Ferrari hanno dovuto prematuramente abbandonare la seconda sfida dell’anno, due incidenti hanno caratterizzato il via tra la ‘Variante del Parco’ e la ‘Rio’.

Una lunga Safety Car non ha minato la superiorità di ten Voorde che ha concluso la corsa con una ampio margine su Diego Bertonelli. Terza posizione, invece, per Riccardo Agostini che nei giri conclusivi ha dato tutto per non farsi beffare da Alberto Cerqui.

Prossimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia a giugno a Vallelunga (10-11 giugno). Successivamente si toccheranno i più importanti impianti italiani, l’epilogo sarà ad Imola ad ottobre.

BTCC, Brands Hatch: doppietta per Sutton, lampo per Turkington

Colin Turkington e Ash Sutton si dividono i successi a Brands Hatch, secondo appuntamento del BTCC 2023. BMW e Ford svettano nella versione Indy della storica pista inglese che come da tradizione tornerà protagonista per il finale del campionato.

Race-1: BMW torna al top

BMW torna a vincere con il pluricampione Colin Turkington. Il britannico ha primeggiato al termine di una lunghissima race-1, caratterizzata da una bandiera rossa per un incidente nel primo passaggio. Una carambola ha infatti rallentato le operazioni, Stephen Jelley (Team BMW), Andrew Watson (CarStore Power Maxed Racing) e Adam Morgan (Team BMW) hanno dovuto prematuramente ritirarsi insieme a Dan Rowbottom (NAPA Racing UK/Ford).

La ripartenza ha visto nuovamente la BMW al vertice davanti alle due Ford di NAPA Racing UK. Sutton e Dan Cammish hanno completato nell’ordine il podio davanti a Jake Hill ( Laser Tools Racing with MB Motorsport/BMW) e Tom Ingram (BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8/Hyundai).

Race-2: Sutton scappa e vince

Sutton ha conquistato la race-2 dopo una partenza perfetta. L’ex campione della serie ha beffato Turkington nei primi metri, la ‘Paddock Hill’ ha incoronato il portacolori di Ford che non verrà più beffato dai rivali.

Il 29enne nativo di Bishop’s Stortford ha dovuto difendersi nei minuti conclusivi dal ritorno di Ingram. Il #1 del Kwik Fit British Touring Car Championship ha concluso davanti a Turkington, Hill e Cammish.

Race-3: Sutton si ripete, i track limits rovinano la festa

La ‘Reverse grid’ è stata decisa nel finale con una discutibile sanzione per abuso dei ‘track limits’ che ha penalizzato al Toyota Corolla di Ricky Collard. L’alfiere della casa giapponese ha tagliato per primo il traguardo prima di precipitare all’ottavo posto con 10 secondi extra aggiunti al proprio tempo finale.

Il 26enne figlio dell’ex pilota Rob Collard ha comandato tutta la race-3 difendendosi dal ritorno di Sutton. Quest’ultimo è stato semplicemente incredibile, abile dall’11mo posto a risalire al secondo nonostante il limite di utilizzo dell’ibrido dovuto alla propria prestazione durante la gara-2.

Sutton ha iniziato ad attaccare l’avversario, gli ultimi due passaggi sono stati decisivi. I due protagonisti non si sono risparmiati nonostante la decisione di sanzionare Collard. La Toyota Corolla è passata per prima sotto la bandiera a scacchi, NAPA Racing UK ha festeggiato precedendo Bobby Thompson (Autobrite Direct with Millers Oils/Cupra), Ingram e Cammish.

Appuntamento ora a metà maggio per la sfida di Snetterton.

British GT Championship, Silverstone: BMW svetta con Darren Leung/Dan Harper

Darren Leung/Dan Harper hanno firmato la Silvestone 500, evento più importante dell’Intelligent Money British GT Championship. La coppia di Century Motorsport #91 (BMW) ha avuto la meglio precedendo all’arrivo su Shaun Balfe/Sandy Mitchell (Barwell Motorsport #78/Lamborghini) e Mark Radcliffe/Rob Bell (Optimum Motorsport #27/McLaren).

La bagarre non è mancata al termine di una gara che ha visto ben tre Safety Car. Le neutralizzazioni Lamborghini si è ritrovata in vetta a 30 minuti dalla conclusione, Mitchell non è riuscito a respingere un deciso assalto da parte di Harper. Il pilota di BMW Motorsport è stato perfetto a sorprendere il connazionale che successivamente tenterà di rispondere al rivale nei due giri conclusivi.

Il successo di domenica nel secondo atto del 2023 permette alla BMW M4 GT3 di Century Motorsport di firmare la prima gioia nella serie e di agguantare la leadership provvisoria del campionato. Menzione d’onore anche per Jack Brown /Charles Clark (Optimum Motorsport #90/McLaren), vincitori in classe GT4.

NASCAR Truck Series, Kansas: Grant Enfinger in scioltezza

Grant Enfinger ha vinto la prova in Kansas della NASCAR Truck Series. Ottava gioia in carriera, prima nell’impianto di Kansas City per l’esperto pilota americano che negli ultimi 30 passaggi è stato semplicemente perfetto non lasciando spazio alla concorrenza.

Il #23 di Chevy Military Appreciation Chevrolet ha condotto le danze fino alla bandiera a scacchi primeggiando su Corey Heim (Safelite Toyota #51) e Zane Smith (Love’s/Speedco Ford #38), rispettivamente in seconda e terza piazza all’arrivo. Menzione d’onore anche per Kyle Busch e Ty Majeski, rispettivamente a segno nella Stage 1 e nella seconda frazione.

Nella prossima puntata…

L’America tornerà in auge con l’IMSA Michelin Pilot Challenge (Laguna Seca) e la NASCAR che ritroverà il mitico catino di Darlington Raceway. Attenzione speciale anche sulle gare del GTWC Australia e del GTWC Asia.

Luca Pellegrini