Sei conferme e una new-entry andranno a costituire il roster di giovani talenti del Mercedes Junior Programme per la stagione 2023. Tra di essi, piena fiducia al nostro Andrea Kimi Antonelli (recente vincitore del Formula Regional Middle East Championship), mentre il 13enne kartista britannico Kenzo Craigie si aggiunge alla lista completata dai vari Frederik Vesti, Paul Aron, Alex Powell, Yuanpu Cui e dalla spagnola Luna Fluxà.

Dopo essere stato lanciato nel 2016, prosegue a gonfie vele il percorso intrapreso da Mercedes F1 Team per supportare le carriere di giovani talenti dell’automobilismo internazionale. Sette nuove leve (tra cui ben quattro kartisti) faranno infatti parte del Mercedes Junior Programme durante l’annata 2023, con l’obiettivo di proseguire la propria crescita sino ai massimi livelli del motorsport. Tra di essi, per il quarto anno consecutivo vi sarà la presenza di Andrea Kimi Antonelli, punta di diamante del movimento tricolore e pronto ad affrontare il proprio debutto nella serie continentale di Formula Regional, dopo essersi recentemente imposto nella serie medio-orientale.

KIMI ANTONELLI, UNA NOTA “DI MERITO” DA TOTO WOLFF

Il 16enne bolognese ha finora risposto presente alle numerose aspettative riposte nei suoi confronti, riuscendo nella propria stagione di esordio full-time in monoposto a conquistare il titolo italiano e ADAC in Formula 4. Nei suoi confronti è arrivata anche la citazione speciale da parte di Toto Wolff, team principal e CEO: “Non vediamo l’ora di vedere come progrediranno i nostri piloti junior in questa stagione – ha dichiarato Toto Wolff – abbiamo assistito ad alcune prestazioni impressionanti nel 2022 e continueremo a supportarle nel loro sviluppo. Un recente esempio incoraggiante dei loro progressi è il titolo di Kimi nella Formula Regional Middle East. Tutti i nostri piloti junior sono in fasi molto diverse, ma molto entusiasmanti le loro giovani carriere e sono sicuro che sarà un altro anno positivo per il programma”.

VESTI PRONTO A VINCERE IN F2, NOVITA’ CRAIGIE

Tra gli altri piloti facenti parte del Mercedes Junior Programme 2023, da segnalare la conferma di Frederik Vesti, atteso ad una stagione da protagonista in Formula 2 dopo il nono posto conquistato lo scorso anno al debutto. Oltre al danese, occhi puntati anche su Paul Aron, pronto per sbarcare in Formula 3 dopo le due stagioni trascorse in Formula Regional, entrambe concluse al terzo posto. Particolarmente folta la presenza di giovanissimi kartisti nell’entourage Mercedes: tra di essi, lo statunitense di origine giamaicana Alex Powell ed il cinese Yuanpu Cui (entrambi al via nella categoria OK), oltre alla 13enne spagnola Luna Fluxà, pronta per la nuova stagione in OK Junior. La novità del 2023 è rappresentata dall’inglese Kenzo Craigie, che sarà a sua volta impegnato nella classe Junior delle categorie IAME e Rotax.

Marco Privitera