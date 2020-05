Entra sempre più nel vivo LiveGP MotorQuiz, il primo gioco in diretta streaming dedicato agli appassionati di motorsport. L’ottava puntata ha visto due nuovi concorrenti sfidarsi per andare a caccia del successo di “tappa” e avere la possibilità di accedere alle semifinali. Il tutto nella scalata verso il primo premio assoluto, costituito da un test in pista al volante di una monoposto Predator’s.

Dieci domande in ordine crescente di difficoltà, per accumulare il punteggio più elevato possibile. Un sistema efficace per mettere alla prova le proprie conoscenze sul mondo dei motori, messo a punto dalla redazione di LiveGP.it per la prima sfida aperta a tutti gli appassionati.

L’ottava puntata ha preceduto l’ultimo atto della prima fase, nel corso del quale si sfideranno i tre migliori secondi classificati delle puntate precedenti. A seguire, infatti, si svolgeranno i tre turni di semifinale, dai quali scaturiranno i tre concorrenti che prenderanno parte alla super-finale, in programma Giovedì 27 Giugno.

Nel frattempo…buon divertimento!

GUARDA L’8° PUNTATA DI LIVEGP MOTORQUIZ