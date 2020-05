Procede sempre più spedita la marcia di LiveGP MotorQuiz, il primo gioco in diretta streaming dedicato agli appassionati di Motorsport. Centinaia di spettatori sui Social hanno seguito la quinta puntata del programma, dove tre nuovi concorrenti si sono sfidati a suon di domande per aggiudicarsi il successo di tappa. Il tutto nel percorso che porterà uno di loro ad aggiudicarsi l’ambito premio in palio, ovvero la possibilità di effettuare un test in pista al volante di una monoposto Predator’s.

Mettere alla prova le proprie abilità sul mondo dei motori è sempre stato qualcosa che ha stuzzicato gli appassionati del settore. Ma da oggi, grazie a LiveGP MotorQuiz, tutti loro hanno trovato…pane per i loro denti. Ne è la riprova il numero di richieste sempre più elevato di partecipazione alla nostra trasmissione. E’ possibile infatti scrivere alla redazione attraverso i canali Social e l’indirizzo e-mail motorquiz@livegp.it.

Ed in attesa della prossima sfida…gustatevi la quinta puntata, condotta come sempre da Marco Privitera affiancato da Anna Mangione e Francesco Magaddino.