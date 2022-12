Tra i candidati ai LiveGP Awards 2022, sezione auto, impossibile non includere anche Gabriele Minì. Il giovane siciliano è da alcuni anni uno dei piloti più promettenti nel panorama italiano e a suon di risultati sta scalando le serie propedeutiche che portano alla Formula 1, sperando di vederlo correre anche lì in un futuro non troppo lontano.

GLI INIZI IN KART ED IL TITOLO ITALIANO F4

Nato a Palermo il 20 marzo 2005, Minì a 11 anni è già campione italiano 60 mini, titolo che conquista nuovamente nel 2017. Nello stesso anno si mette in luce anche in ambito internazionale, vincendo il WSK Super Master sempre nella classe 60 mini. La stagione successiva trionfa nuovamente nel WSK Super Master, questa volta nella categoria OKJ.

Nel 2019 passa al campionato di karting europeo FIA chiudendo secondo e conquistando il titolo di rookie dell’anno. I suoi risultati non passano inosservati e sempre nello stesso anno entra a far parte della “All Road Manager” capitanata da Nicolas Todt.

Per Minì si aprono le strade delle ruote scoperte, firmando un contratto con il team Prema per la stagione 2020 che lo vede ai nastri di partenza dell’Italian F4 Championship. Il debutto è incredibile ed al suo primo anno il pilota siciliano ottiene il titolo grazie a 4 vittorie e 12 podi. Mai nessun italiano prima di lui era riuscito a conquistare la serie tricolore.

VERSO LA FORMULA 3

Archiviata la pratica Formula 4 è il momento di fare un passo in avanti in Formula Regional European Championship by Alpine con il team ART Grand Prix. La stagione d’esordio non si rivela facile, ma Gabriele Minì ottiene 4 podi ed il settimo posto in classifica piloti.

Il 2022 inizia nella Formula Regional Middle East al volante di una monoposto del team Hitech. Chiude quarto in classifica generale pur avendo saltato tre gare. Tornato in Europa Minì affronta nuovamente la Formula Regional europea con ART Grand Prix. Grazie a 3 vittorie e ad altri 6 podi questa volta è vicecampione di categoria, un risultato che gli apre le porte della Formula 3. Il 2023 lo vedrà infatti impegnato nella serie con il team Hitech dopo aver già preso parte ai test post-stagionali 2022 con la stessa squadra.

COME VOTARE

È possibile esprimere la vostra preferenza e votare per Gabriele Minì attraverso la pagina Facebook (con l’emoticon abbinata ad ogni singolo candidato) e la pagina Instagram di LiveGP.it. La votazione è aperta da Martedì 13 Dicembre a Lunedì 19 Dicembre alle ore 12.

Oltre a ciò, un fortunato lettore potrà vivere la fantastica esperienza di salire a bordo di una vettura da corsa e diventare pilota per un giorno, grazie ad un test offerto dalla nostra Redazione e da Formula X Racing Weekend! Tutte le informazioni qui, per vivere il sogno di cimentarsi in un’indimenticabile esperienza in pista.

Carlo Luciani