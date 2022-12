I LiveGP Awards Moto 2022 decreteranno il miglior giovane pilota della stagione appena passata. Dopo aver visto il profilo di Tony Arbolino, ci allontaniamo dal Motomondiale per spostarci nei campionati giovanili. Il protagonista di questo articolo è Filippo Farioli, classe 2005 capace di vincere nel competitivo JuniorGP e di andare a podio nella Red Bull Rookies Cup.

UN COGNOME IMPORTANTE E GLI INIZI NEL CROSS

A Bergamo il cognome Farioli sa di motociclismo. Partendo da Arnaldo Farioli, padre di Fabio. Fabio Farioli (zio di Filippo, ndr) è stato campione di enduro, mentre il padre Paolo ha corso sia in moto che in macchina. Inoltre la famiglia del giovane pilota è proprietaria di Farioli S.r.l, la concessionaria di riferimento per i modelli KTM e GasGas. Come da famiglia, la carriera di Filippo è partita con le ruote tassellate e con dei risultati più che discreti. Nel 2016, all’età di 9 anni, Farioli è giunto 3° nel campionato italiano Minicross dopo un infortunio che non gli ha permesso di giocarsi il titolo fino in fondo. Nel 2017 il nativo di Bergamo passa alla 85cc nonostante la volontà del padre che lo avrebbe voluto vedere nella velocità. Nello stesso anno Farioli vince in Lombardia ed arriva 2° sia agli Internazionali d’Italia che al Red Bull MX Superchampions.

Il 2018 è il primo anno del giovane bergamasco su pista: Farioli si classifica 3° nell’europeo MiniGP 50cc per poi fare il salto alla PreMoto3 nel 2019 al CIV. Nella entry-class del campionato italiano Filippo Farioli conquista ben due vittorie e cinque podi nella stagione che ha visto Luca Lunetta laurearsi campione della categoria. Nell’anno del Covid-19 Farioli decide di continuare la propria avventura in Spagna per prendere parte ad alcune gare della European Talent Cup ottenendo un 5° posto come miglior risultato. Il 2021 ha visto Farioli fare il salto nella Moto3 con la partecipazione alla Red Bull Rookies Cup dove ha ottenuto 56 punti che gli sono valsi il 15° posto.

UN 2022 NEL SEGNO DI ASPAR

Dopo un 2021 non esaltante, per la stagione successiva Filippo Farioli viene preso sotto l’ala del team Aspar, probabilmente il migliore per quanto riguarda la Moto3 e la crescita dei propri talenti. Con la squadra di Valencia il #7 ha dimostrato fin da subito il proprio valore, rimanendo nelle prime posizioni del JuniorGP per tutta la stagione. Nel primo round corso a Valencia è arrivato il primo podio dell’anno, seguito da due terzi posti al Montmeló. In occasione della gara a Misano in concomitanza con il weekend MotoGP Farioli ha ottenuto la prima vittoria nel campionato davanti alla coppia di Estrella Galicia formata da José Antonio Rueda e Ángel Piqueras. Alla fine del campionato Farioli ha chiuso 3° in classifica perdendo lo scontro finale con David Salvador ma mettendosi alle spalle molti altri colleghi del prossimo anno.

L’ANNUNCIO IN TECH3 E L’ESORDIO MONDIALE

In occasione del Gran Premio di Aragón è finalmente arrivata l’ufficialità. Filippo Farioli compirà il salto nel Motomondiale con la compagine francese Tech3 insieme a Daniel Holgado, “retrocesso” dal team Ajo. I due nuovi compagni di squadra sono allievi della cantera di Aspar ma entrambi sono stati “snobbati” da GasGas per favorire Izan Guevara e David Alonso.

In occasione dell’ultima gara della stagione Aspar ha deciso di premiare quello che dopo il weekend di Valencia non sarebbe più stato loro pilota. Filippo Farioli ha debuttato come wild-card al GP della Comunità Valenciana piazzandosi al 19° posto dopo un weekend sempre in crescendo. Farioli ha dimostrato specie nel JuniorGP di essere un pilota completo rispetto ai propri coetanei: veloce in qualifica, capace di girare da solo ed essere veloce e pure abile nella lotta di gruppo.

COME VOTARE AI LIVEGP AWARDS 2022

Se voleste votare Filippo Farioli come miglior giovane della sezione moto il procedimento è molto semplice. Vi basterà infatti recarvi sulla pagina Facebook di LiveGP.it e reagire con la reazione del pilota che più preferite.

Da quest’anno sarà inoltre possibile votare direttamente dal nostro profilo Instagram mettendo un semplice “Mi Piace” al post di Filippo Farioli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LiveGP.it (@livegp.it)

Valentino Aggio

Leggi anche: LIVEGP AWARDS 2022 | LE NOMINATION: TONY ARBOLINO, UN FINALE DA PROTAGONISTA