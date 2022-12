Lorenzo Colombo è di diritto uno dei candidati per il LiveGP Award 2022, premio che vuole onorare il miglior pilota italiano Under 23 che si è distinto durante l’intera stagione agonistica. L’ex protagonista della FIA Formula 3 ha vissuto un’annata al vertice dell’European Le Mans Series e del FIA World Endurance Championship con i colori di PREMA nella classe LMP2.

Debutto con il botto nelle ruote coperte

Il FIA WEC è stato l’impegno principale per il 22enne, in scena accanto a due nomi di profilo come lo svizzero Louis Delétraz ed il polacco Robert Kubica. Il terzetto non è stato in grado di primeggiare nella stagione, ma ha saputo confermarsi a più riprese al vertice della classe.

Il quinto posto conclusivo è un risultato notevole, un traguardo impreziosito dal secondo posto ottenuto nella 24h Le Mans alle spalle di JOTA #38 che successivamente vincerà il titolo con Gonzalez/Da Costa/Stevens.

Il nativo di Legnano ha mostrato un passo incredibile a più riprese nel Mondiale e nell’ELMS quando è stato chiamato per sostituire l’infortunato Juan Manuel Correa. Lo statunitense ha ceduto il posto al nostro connazionale, fondamentale nella bagarre che ha consegnato a Portimao il titolo al già citato Delétraz e l’austriaco Ferdinand Habsburg.

La 4h del Paul Ricard, la 4h di Imola e la 4h di Barcellona sono state firmate dal lombardo che successivamente si è confermato tra i grandi del FIA WEC. PREMA può garantirsi un pilota di primo profilo per la prossima stagione che come accaduto nel 2022 scatterà in North America in quel di Sebring (Florida).

Come votare Lorenzo Colombo?

Per votare per il #9 del FIA WEC, pronto per lottare contro Jacopo Guidetti, Andrea Kimi Antonelli, Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli, è molto semplice. Basterà infatti indicare la propria preferenza sulla nostra pagina Facebook utilizzando la reaction abbinata a ciascun pilota. Il voto sarà valido anche tramite Instagram, un’azione che dovrete compiere entro le 12.00 di lunedì 19 dicembre. Tutte le info ed una speciale sorpresa sono accessibili a questo link.

