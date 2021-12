Alessandro Giardelli è uno dei piloti che non possono mancare tra i candidati per il LiveGP Award 2021. Il lombardo è stato uno dei protagonisti della stagione appena conclusa, un rookie che ha tenuto alta la bandiera di Dinamic Motorsport fino alla finale della Porsche Carrera Cup Italia.

All’attacco dei grandi

Alessandro Giardelli ha mostrato subito delle ottime capacità al secondo anno nel mondo delle ruote coperte, il primo nell’infinito universo di Porsche. L’avventura del 19enne di Colico è iniziata lo scorso anno nel turismo

Nel 2020 abbiamo visto in azione il nostro connazionale con un doppio impegno tra B.D. Racing (Cupra) e MM Motorsport (Honda) tra Coppa Italia Turismo e TCR Italy. Nel 2021 si è aperta, invece, la collaborazione con Dinamic Motorsport, formazione oltremodo importante che gli ha permesso di debuttare in Carrera Cup Italia.

Il primo appuntamento di Misano ha subito visto all’attacco Giardelli che ha strappato un importante podio in occasione della race-2. La costanza ha contraddistinto l’intero anno del nativo di Seriate che si è conteso il titolo fino all’ultima prova di Monza, pista di casa che gli ha regalato la prima gioia nella categoria con una perfetta race-1.

Alberto Cerqui ha avuto la meglio nella finale sull’alfiere di Dinamic che ha potuto provare nel corso dell’anno anche il nuovo modello della casa di Stoccarda in tre prove della Porsche Supercup. Giardelli ha debuttato tra i grandi in occasione del Gran Premio d’Ungheria in quel di Budepest e nel tempio della velocità, speciale round che ha visto due prove in seguito alla cancellazione dell’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna). Il ‘lecchese’ ha svolto 12 prove nel monomarca tricolore con una pole, un giro veloce, un successo e ben 7 podi (Misano/Mugello/Imola/Vallelunga/Monza).

Come votare per Alessandro Giardelli?

Se volete votare Alessandro Giardelli la modalità non è assolutamente complessa. Basta andare sulla nostra pagina Facebook ed esprimere la propria preferenza tramite la reaction abbinata a ciascun pilota. Tutti hanno a disposizione una preferenza che dovrà essere comunicata entro le ore 20 di domenica 19 dicembre.

I vincitori saranno svelati in occasione della puntata di ‘Circus’, in onda come sempre al lunedì sera alle 21.00 su tutti i nostri canali. Dovrete quindi attendere 24 ore per scoprire chi sarà il miglior Under 23 tra i cinque proposti (Lorenzo Ferrari/Andrea Kimi Antonelli/Gabriele Minì/Enzo Trulli).

Ricordiamo inoltre il premio che spetta ad un nostro fortunato lettore. LiveGP.it conferma la possibilità di vivere l’esperienza di sentirsi pilota per un giorno con un test a bordo di una monoposto Predator’s o di una vettura Turismo (Clio RS Cup o Seat Leon TCR). Per questa fase dovrete scrivere un testo di un massimo di 10 righe indicando le caratteristiche del pilota prescelto e le motivazioni di questa scelta.

Buon divertimento! Votate il vostro preferito!

Luca Pellegrini