Kimi, un predestinato già sotto l’ala di Toto Wolff

Antonelli nasce il 25 agosto 2006, e il suo destino pare essere segnato già da quel momento. Il bolognese, infatti, è il figlio di Marco, pilota prima e poi team owner di Antonelli Motorsport, una delle realtà che più si è fatta apprezzare in questi anni nell’ambito dei campionati tricolori a ruote coperte, raccogliendo risultati importanti.

I dubbi sul classico pilota “figlio di papà” vengono fugati sin dalle prime apparizioni di Kimi sui go-kart. L’esordio del 2015 nella categoria 60 Easykart al terzo round di Adria è di quelli che lasciano senza fiato: pole position assoluta su più di 50 partecipanti, e vittoria in finale con sette secondi di vantaggio sul secondo classificato.

A questo punto la sua carriera è veramente lanciata, e Antonelli comincia ad attirare l’attenzione ottenendo importanti risultati anche nelle serie internazionali WSK. Toto Wolff è il primo a decidere di voler scommettere sul giovanissimo bolognese, che a febbraio 2018 entra nel programma “Mercedes Junior Drivers”, all’età di 11 anni e 6 mesi. Un record di precocità assoluto, che testimonia la qualità del pilota in questione!

Il 2021 ha portato tante altre soddisfazioni a Kimi, con l’esordio nella categoria OK. Soprattutto, però, lo ha visto fare un importante balzo in ottica futura; ha infatti assaggiato la F.4 italiana negli ultimi tre appuntamenti stagionali. A Monza, il bolognese ha conquistato tre podi su tre gare, confermando il buon feeling con la sua vettura e guadagnandosi la conferma per tutta la stagione 2022, in cui sicuramente proverà a conquistare il titolo.

Come appendice ad una stagione già ottima, Antonelli ha già assaggiato la nuova F.4 nel Trophy Round della serie degli Emirati, andata in scena ad Abu Dhabi insieme alla F.1. Nell’occasione il bolognese ha conquistato la pole, confermando le proprie qualità.

