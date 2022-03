Jacopo Guidetti è stato uno dei protagonisti della 375ma puntata di ‘Circus’, il consueto appuntamento del lunedì sera di LiveGP.it dedicato al mondo dei motori. Il 19enne nativo di Desenzano del Garda ha parlato ai nostri microfoni della propria ‘pausa’ invernale, pronto per dare battaglia nel 2022 sui tracciati italiani e non solo.

Il bresciano non è rimasto fermo durante l’inverno. Guidetti ha infatti gareggiato nel round di Buriram della Thai Super Series, a bordo di una delle Honda NSX GT3 del Vattana Motorsport. La categoria thailandese riservata alle GT3 si è infatti disputata anche nel giorno di Natale, in una prova che ha segnato la prima esperienza in Oriente per il lombardo.

Il protagonista del Campionato Italiano Gran Turismo 2021 ha affermato in merito: “Ho avuto la fortuna di correre anche a Natale in GT3 a bordo di una Honda NSX con una squadra thailandese che mi ha permesso di debuttare all’estero. L’organizzazione e la professionalità di JAS Motorsport mi hanno concesso di affrontare questa esperienza. Mi è piaciuto molto, è stata una bellissima esperienza che mi ha aiutato molto. Sono stati davvero accoglienti, mi sono trovato alla grande. Ci hanno fatto sentire a casa nonostante la lunghissima distanza dall’Italia”.

Guidetti non ha nascosto il sogno futuro di partecipare un giorno alle gare più importanti del mondo come la 24h di Le Mans, competizione che dall’anno prossimo oltre alle Hypercar accoglierà le inedite LMDh. “Essere al via con un prototipo nelle prove più iconiche del motorsport come la 24h di Le Mans è un obiettivo a cui aspiro per il futuro. Il mio target è di gareggiare nelle prove internazionali con la possibilità di vincere il titolo assoluto”.

Il giovane pilota Honda non ha nascosto il suo ottimo feeling con le ruote coperte, nonostante una preziosa esperienza con le monoposto. “Ho avuto la possibilità di provare monoposto e le ruote coperte. La sensazione è stata speciale sin da subito con queste ultime. Ho corso a bordo di una Formula Renault 2.0 nella Formula X Italian Series per un anno, ma tutto è diverso rispetto ad ora. Serve una guida molto più pulita e controllata con le monoposto”.

In chiusura, nell’ambito delle inedite vetture di F1, non è mancato un commento sulla massima formula che scatterà a metà marzo dal Bahrain International Circuit. “Le auto sono futuristiche, l’aerodinamica ha fatto uno step importante. Sono veramente differenti dal passato, sono curioso di vedere chi potrà stare davanti. Da pilota mi piacerebbe prendere la personalità e l’aggressività di Max Verstappen, mentre da Lewis Hamilton ‘ruberei’ la gestione della gara”.

La stagione agonistica di Jacopo Guidetti e delle serie europee è sempre più alle porte. Ricordiamo che il nostro connazionale ha corso lo scorso anno nell’ACI GT e nella tappa di Monza dell’International GT Open. “Sono settimane sempre attive queste in vista del 2022. Alterniamo il lavoro in palestra al simulatore. Non ci fermiamo mai per stare sempre pronti. Spero che sia una stagione ricca di soddisfazioni”.

Luca Pellegrini