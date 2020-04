Con un comunicato diramato in mattinata, Aci Sport e WSK Promotion hanno reso noto la decisione di rimandare al 2022 il debutto delle nuove monoposto di F4 Italia. Tali vetture avrebbero dovuto fare il proprio esordio in pista a partire dal prossimo anno. Una scelta resasi necessaria per evitare alle squadre di sostenere una spesa ingente in un periodo di crisi.

UN REGOLAMENTO PARALLELO

Il nuovo regolamento tecnico avrebbe visto la nuova versione delle monoposto Tatuus conformi ai più recenti standard di sicurezza, tra cui anche l’adozione dell’halo. In ogni caso, dalla prossima stagione e sino al termine di quella successiva entrambi i regolamenti tecnici saranno validi in parallelo. Questo per consentire ai vari team di adeguarsi in maniera progressiva alle nuove vetture.

CALENDARIO DA RIVEDERE

Come noto, il Covid-19 ha travolto e rivoluzionato anche il mondo del motorsport, costringendo le organizzazioni a cancellare o posticipare gli appuntamenti previsti. A questo proposito, Aci Sport e WSK hanno affermato che, seppur con una parziale nuova pianificazione delle date, il numero degli appuntamenti della serie tricolore resterà invariato.

Nel caso in cui alcune tappe dovessero essere annullate, esse verranno recuperate in altre date e anche in altri possibili tracciati. In tale ambito si è svolta un’apposita riunione (come si legge nel comunicato) utile a definire meglio alcuni punti fondamentali al miglioramento del campionato, considerato prima tappa dopo il karting.

Da sottolineare, infine, come l’Italian F4, abbia riscontrato un forte successo, sin dal proprio debutto, avvenuto nel 2014.

Giulia Scalerandi