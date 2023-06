Il weekend monzese della Italian F4 ha un unico dominatore, che risponde al nome di Arvid Lindblad. Il britannico di casa Prema Racing ha infatti ottenuto la terza vittoria di fila sull’asfalto dell’Autodromo di Monza, al termine di una gara che all’inizio non si era messa particolarmente bene per lui. Il podio è completato da Kacper Stuka e Akshay Bohra, autori di una bellissima battaglia.

L’errore di Arvid, poi la rimonta e il contatto con Ugo

Scattando dalla pole, Linblad è rimasto subito davanti a tutti nei primi passaggi, mentre alle sue spalle risaliva prepotentemente Ugochukwu, suo rivale più diretto per il titolo. Quando, al giro 4, l’americano lo ha attaccato, l’inglese in livrea Red Bull è sembrato scomporsi, perdendo anche altre posizioni e trovandosi in quinta piazza alla fine del passaggio.

A questo punto, Lindblad si è trovato a dover riordinare le idee e iniziare una rimonta furiosa. Nel giro di pochissimi giri, è riuscito a tornare sulla coda del team mate e leader della gara. Dopo un paio di passaggi di studio, l’inglese ha portato l’attacco alla Variante del Rettifilo, provocando la difesa di Ugochukwu, che è arrivato al bloccaggio dell’anteriore destra.

Il contatto a questo punto è risultato inevitabile, e ad avere la peggio è stato l’americano membro della McLaren Academy. Liberatosi del più diretto rivale, Lindblad ha potuto continuare la sua marcia trionfale senza problemi fino alla bandiera a scacchi. In questo modo, ha consolidato in maniera importante la propria leadership in classifica.

Sztuka e Bohra a podio, Taponen subito fuori

Una giornata dolceamara per il team Prema, che ha visto Tukka Taponen subito a muro alla prima staccata. James Wharton e Nicola Lacorte hanno chiuso in top ten, con l’italiano appena alle spalle di Ugochukwu.

Il podio è stato completato, alle spalle di Lindblad, da Sztuka e Bohra, autori di una grande battaglia per il posto d’onore. Quarto ha chiuso Al Daheri, approfittando anche del ritiro nelle battute finali di Domingues. L’alfiere del Van Amersfoort Racing aveva effettuato un’ottima gara fino a quel momento. Problemi anche per Brando Badoer, che ha dovuto ritirarsi nel corso del terzo passaggio con il motore in fumo.

Per quanto riguarda i piloti italiani, da sottolineare il sedicesimo posto di Quintarelli (che corre con licenza degli Emirati) e il 19° di Frassineti. Il siciliano Alfio Spina è stato costretto purtroppo al ritiro nelle prime fasi di gara.

Con Arvid Lindblad sempre più leader, dunque, l’appuntamento è ora a luglio, per il quarto round stagionale del Campionato Italiano di F4, che si terrà sul tracciato francese del Paul Ricard.

Da Monza – Nicola Saglia