Spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze, questa mattina nell’Italian F4 Championship, durante la prima gara della giornata di Misano. La vettura di Tina Hausmann è volata in aria dopo un contatto con quella di Andrea Frassineti, andando ad effettuare un triplo capottamento. Grazie all’eccezionale documentazione fotografica fornitaci da Paolo Pellegrini, siamo in grado di mostrarvi la dinamica dell’accaduto.

Il grande spavento dopo pochi giri

Siamo nelle prime fasi di gara, quando Hausmann e Frassineti stanno lottando per le posizioni di centro classifica della prima manche di F4 del weekend romagnolo. La pilota elvetica arriva in vantaggio alla Variante del Parco, avendo così il diritto della traiettoria nel momento dell’impostazione di curva.

Frassineti, però, con la vettura numero 18, prova lo stesso a portarsi all’interno della sua vettura nella seconda curva che compone la Variante, la prima dopo la linea di partenza. Lo spazio, però, è già di per sé molto esiguo; in più, Hausmann forse non si accorge della presenza del rivale, e chiude la porta. Il contatto, a questo punto, è inevitabile.

La vettura numero 31 pilotata dalla svizzera viene colpita nel retrotreno, in particolare nella sezione situata giusto davanti alla ruota posteriore sinistra. L’effetto perno che si innesca è istantaneo: la Tatuus si solleva, andando poi a capottare, come si nota dalle foto qui sotto, per ben tre volte prima di fermarsi nella ghiaia.

Nessuna conseguenza fisica

Le immagini di Paolo Pellegrini rendono perfettamente l’idea di quanto sia stato pauroso il volo della Hausmann, che si è ritrovata bloccata nella sabbia dopo che si è esaurita l’energia dinamica dell’urto. Al contrario, Frassineti ha continuato la sua gara, terminandola poi in 16° posizione.

La televisione ha poi mostrato che Tina Hausmann è uscita dalla vettura e, accompagnata dai commissari, ha raggiunto una delle zone sicure all’interno del tracciato. Nessuna conseguenza fisica è sembrata evidente sulla pilota al momento dell’impatto. Siamo in attesa di ulteriori notizie per capire se la rivedremo domani al via delle ultime gare di questo weekend a Misano.

Da Misano – Nicola Saglia