Sarà Felix Rosenqvist a partire dalla pole position nel Xpel 375 sul Texas Motor Speedway di Fort Worth. Il pilota dell’Arrow Mclaren SP ha preceduto il vincitore di St. Petersburg Scott McLaughlin e uno specialista delle corse su ovale come Takuma Sato.

ROSENQVIST PERFETTO

Dopo un avvio non propriamente all’altezza del suo valore, Felix Rosenqvist si è riscattato nelle qualifiche di questo pomeriggio conquistandosi il diritto di partire dalla prima posizione nella gara di domani con due giri praticamente perfetti. Chi ha confermato l’ottimo trend di inizio stagione è stato il vincitore della prima gara stagionale Scott McLaughlin, a soli tre millesimi dalla vetta

BENE SATO E POWER

Dietro di loro troviamo tre autentici specialisti di Fort Worth come Takuma Sato, poleman nel 2019, Will Power, due volte vincitore nell’ovale di Fort Worth, e Scott Dixon che è il pilota con più successi all’attivo in Texas.

MALE ANDRETTI

A chiudere la terza fila c’è il sempreverde Helio Castroneves davanti ad un opaco Josef Newgarden. Scorrendo la classifica troviamo Rinus Veekay e il primo pilota del team Andretti Colton Herta, solo 9°. A conferma delle difficoltà del team guidato da Michael, il 12° posto di Alexander Rossi davanti al compagno Romain Grosjean e il 17° di Devlin DeFrancesco.

ULTIMO RAHAL

A chiudere lo schieramento troviamo sorprendentemente Graham Rahal che, causa un assetto non eccellente, è stato relegato in ultima posizione dietro a JR Hildebrand e Christian Lundgaard.

L’appuntamento con i 248 giri della Xpel 375 è per domani con la gara che scatterà alle ore 18 e che sarà trasmessa su Sky Sport Action con collegamento a partire dalle 17:30.

Vincenzo Buonpane