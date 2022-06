La NTT IndyCar Series chiuderà questo weekend un periodo di cinque frenetiche settimane sulle strade di Road America con il Sonsio GP. Dopo la vittoria perfetta di Will Power sette giorni fa a Detroit, la centesima per il motorista Chevrolet nella categoria, la lotta per la vetta del campionato si è fatta sempre più incerta e combattuta con ben quattro piloti racchiusi in soli 14 punti.

Prima di una breve pausa, con il campionato che riprenderà nel mese di luglio con un autentico tour de force che vedrà ben 4 appuntamenti in calendario, l’IndyCar riprende la sua marcia dalle strade del Wisconsin sul tracciato di Road America.

33 VOLTE ROAD AMERICA

Il Sonsio Grand Prix di domenica sarà la 33a gara ospitata sul tracciato di Road America dal 1982. Mario Andretti, Michael Andretti ed Emerson Fittipaldi hanno il maggior numero di vittorie in questa gara con 3 affermazioni a testa, mentre tra i piloti in attività è Scott Dixon a primeggiare con due successi, seguito da Josef Newgarden, Will Power, Alexander Rossi, Felix Rosenqvist e Alex Palou, con quest’ultimo che vinse in maniera rocambolesca la scorsa stagione.

VINCITORI IN ATTIVITA’ VITTORIE STAGIONI Scott Dixon 2 2017, 2020 Gara 1 Will Power 1 2016 Josef Newgarden 1 2018 Alexander Rossi 1 2019 Felix Rosenqvist 1 2020 Gara 2 Alex Palou 1 2021

Otto piloti hanno vinto la gara di Road America dalla pole: Mario Andretti (1983, 1984 e 1987), Danny Sullivan (1989), Paul Tracy (1993), Jacques Villeneuve (1995), Bruno Junqueira (2003), Sebastien Bourdais (2007 ), Will Power (2016) e Josef Newgarden (2018). Tra quelli in attività il primato di partenze in prima posizione è di Josef Newgarden con 3 pole position, con Will Power, Helio Castroneves, Colton Herta e Pato O’Ward fermi ad una.

POLE SITTER IN ATTIVITA’ POLE STAGIONI Josef Newgarden 3 2018, 2020 Gara 1, 2021 Will Power 1 2016 Helio Castroneves 1 2017 Colton Herta 1 2019 Pato O’Ward 1 2020 Gara 2

ROAD AMERICA IN STATISTICHE

Sono sei i piloti che, una volta vinto a Road America, si sono poi aggiudicati il campionato a fine stagione: Mario Andretti (1984), Michael Andretti (1991), Jacques Villeneuve (1995), Alex Zanardi (1997), Cristiano da Matta (2002), Sebastien Bourdais (2007) e Scott Dixon (2020).

Tra i piloti in attività Scott Dixon e Will Power hanno gareggiato in nove gare a Road America, la maggior parte di qualsiasi pilota. Tra gli iscritti dodici piloti hanno condotto giri in testa(Josef Newgarden 123, Will Power 60, Alexander Rossi 54, Pato O’Ward 43, Scott Dixon 43, Helio Castroneves 41, Felix Rosenqvist 8, Alex Palou 5, Graham Rahal 5, Marcus Ericsson 2, Simon Pagenaud 2 e Takuma Sato 2).

Il team Ganassi Racing ha vinto le ultime tre gare della NTT IndyCar Series a Road America ed è uno dei tre team attuali con più vittorie in pista (1997, 2001, 2017, Gara 1 del doubleheader 2020 e 2021). Il Team Penske ha vinto cinque volte (1989, 1992, 1993, 2016 e 2018) mentre Andretti Autosport ha vinto la sua prima vittoria nel 2019.

DEBUTTO PER LA DE SILVESTRO

Diverse novità nella entry list del weekend con la veterana Simona De Silvestro che farà il suo debutto nella stagione 2022 con il team Paretta Autosport per un programma di tre gare su circuiti stradali. Confermata la presenza di Kyle Kirkwood e Callum Ilott, entrambi reduci da incidente rispettivamente nelle libere di Detroit e nella Indy 500. Saranno ben sei i rookie che correranno per la prima volta a Road America: Tatiana Calderon, Devlin DeFrancesco, Callum Ilott, Kyle Kirkwood, Christian Lundgaard e David Malukas.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO Dopo la bellissima affermazione di sette giorni fa in quel di Detroit Will Power si è ripreso la vetta della classifica del campionato, ceduta a Marcus Ericsson dopo la Indy 500, con 255 punti seguito proprio dallo svedese di Ganassi a 252 e da Pato O’Ward e Alex Palou a 243 e 241 punti. Can @12WillPower hang on to the championship lead? Or will another driver take over after the #SonsioGP? #INDYCAR pic.twitter.com/jNbVlFZ6nj — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) June 9, 2022 IL PROGRAMMA Weekend tradizionale a Road America e suddiviso in tre giorni con una sessione di prove libere programmata per la giornata odierna alle 22:30 italiane, una seconda domani alle 16:45, con le qualifiche che si terranno alle 19:45 nostrane. Start della gara domenica alle 18:45.

Venerdì 10 giugno

Prove libere 1 – 22:30

Sabato 11 giugno

Prove libere 2 – 16:45 (Sky Sport Action)

Qualifiche – 19:45 (Sky Sport F1)

Domenica 12 giugno

Gara – 18:45 (Sky Sport F1)

Vincenzo Buonpane