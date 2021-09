Il frenetico ritmo della NTT IndyCar Series, dopo la gara di Portland, prosegue nella California centrale e più precisamente a Monterey per il GP of Monterey. Una delle ultime occasioni, vista la conclusione del campionato la prossima settimana a Long Beach, per insidiare la leadership dello spagnolo Alex Palou vittorioso nell’ultimo appuntamento al Portland International Raceway.

IL CIRCUITO

Teatro del penultimo appuntamento stagionale sarà il WeatherTech Raceway Laguna Seca (precedentemente noto come Laguna Seca Raceway), tracciato utilizzat sia per le corse automobilistiche che per le corse motociclistiche, originariamente costruito nel 1957 vicino a Salinas e Monterey, in California. L’attuale pista è di 2.238 miglia (3.602 km ) di lunghezza con un dislivello di 300 piedi (91 m). Ha undici curve, tra cui il famoso “Cavatappi” alle curve 8 e BA. Sulla pista si tengono una varietà di eventi di corse, esibizioni e intrattenimento, che vanno dai superkart alle corse americane di Le Mans ai festival musicali. Il nome Laguna Seca deriva dallo spagnolo per “lago secco”, dato che l’area in cui si trova la pista era originariamente un lago. Anche il percorso, infatti, era originariamente costruito intorno al lago, che da allora si è completamente prosciugato, venendo sotituito da uno artificiale.

A CACCIA DI PALOU

Dopo essere ritornato in testa alla classifica, lo spagnolo del team Ganassi deve guardarsi da una nutrita pattuglia di piloti tra cui Pato O’Ward, Josef Newgarden, Scott Dixon e Marcus Ericsson, che sono gli unici ancora in gioco, matematicamente, per il titolo. Anche la statistica sembra sorridere a Palou, visto che dal 2008, il pilota che ha guidato il campionato a due gare dalla fine non è riuscito a vincere il campionato solamente in cinque occasioni. Scott Dixon nel 2008, 2018 e 2020, Dario Franchitti nel 2011, Will Power nel 2014, Simon Pagenaud nel 2016 e Josef Newgarden nel 2017 e 2019 sono le eccezioni che hanno vinto il titolo dopo essere stati in testa a due gare dalla fine.

Di contro, cinque volte dal 2008 un pilota ha recuperato il gap del leader riuscendo poi a trionfare a fine stagione: Dario Franchitti, dietro Ryan Briscoe di quattro punti nel 2009 e Will Power di 23 punti nel 2010, Ryan Hunter-Reay, dietro Will Power di cinque punti con due gare rimanenti nel 2012, Scott Dixon, che era al terzo posto, 45 punti dietro Juan Pablo Montoya nel 2015 e Power che ha superato un deficit di quattro punti da Helio Castroneves nel 2014.

LE STATISTICHE

Il Gran Premio Firestone di Monterey sarà la 24a gara della NTT IndyCar Series al WeatherTech Raceway Laguna Seca, ma solo la seconda dal 2004. Teo Fabi ha vinto la prima gara nel 1983, mentre l’ultimo vincitore è stato Colton Herta, vittorioso nel 2019.

Tredici piloti hanno vinto dalla pole al WeatherTech Raceway Laguna Seca: Teo Fabi (1983) Bobby Rahal (1985), Danny Sullivan (1988), Rick Mears (1989) Danny Sullivan (1990) Michael Andretti (1991 e 1992), Paul Tracy (1994) Alex Zanardi (1996), Bryan Herta (1998 e 1999). Helio Castroneves (2000), Cristiano da Matta (2002), Patrick Carpentier (2002) e Colton Herta (2019)

Il Team Penske ha vinto sei volte al Weatheriech Raceway Laguna Seca. I piloti vincitori di Penske sono Danny Sullivan (1988 e 1990), Rick Mears (1989), Paul Tracy (1992 e 1994) e Helio Castroneves (2000). Rahal Letterman Lanigan Racing ha tre vittorie con Bryan Herta (1998-99) e Max Papis ( 2001), Chip Ganassi Racing ha due vittorie con Alex Zanardi nel 1996 e Jimmy Vasser nel 1997.

Saranno quattro i rookie presenti nel weekend: Romain Grosjean, Callum llott, Jimmie Johnson e Scott McLaughlin. I quattro debuttanti, insieme ai veterani Oliver Askew, Dalton Kellett, Pato O’Ward, Alex Palou e Rinus VeeKay, disputeranno tutti la loro prima gara al WeatherTech Raceway Laguna Seca.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Il fine settimana del GP of Monterey inizia nella giornata di venerdì con la prima sessione di prove libere previste per le 23:30 italiane, con la seconda sessione al sabato alle 19:45 italiane e le qualifiche 23:25. Nella giornata di domenica la Fast 6, 12:05 nostrane, e il warm up (18:00), precedono lo start dei 90 giri previsti con green flag alle 21 con diretta televisiva su DAZN.

Vincenzo Buonpane