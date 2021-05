Dopo la doppia sfida sull’ovale di Forth Worth, il GMR Grand Prix darà questo weekend il via alle tre settimane che porteranno alla mitica 500 Miglia di Indianapolis, che si terrà il 30 di maggio. Questa prima sfida nella capitale dell’Indiana vedrà i piloti dell’Indycar sfidarsi sul layout ricavato all’interno del super speedway per eccellenza.

Team Penske a caccia della prima vittoria stagionale

La stagione finora ha visto alternarsi quattro vincitori diversi in altrettante gare. Nessuno di questi, però, guida una Dallara del team Penske. Il team del Capitano Roger cercherà una immediata ribalta tra le mura amiche di Indy, pista in cui può vantare una pletora di successi interrotta lo scorso anno da Scott Dixon.

Proprio il neozelandese di Ganassi guida la classifica con 153 punti; dietro di lui il messicano Pato O’Ward (fresco vincitore della seconda sfida texana) e il team mate Alex Palou, dimostratosi veloce e costante nelle prime uscite stagionali.

A seguire i primi tre troviamo Josef Newgarden; l’americano, con un buon risultato, potrebbe veramente rilanciarsi in classifica, trovando quello slancio morale necessario per affrontare la Indy 500. Tra lui e il team mate Pagenaud troviamo il sempre costante Graham Rahal. Più staccati gli alfieri Andretti Autosport; Colton Herta è settimo grazie soprattutto alla vittoria di St. Petersburg, mentre Alexander Rossi deve ancora trovare la quadra in una stagione che non lo ha visto ancora tra i protagonisti assoluti.

Tracciato e programma di gara

Lo scorso anno il GMR Grand Prix fu un evento speciale; per la prima volta, infatti, Indycar e Nascar condivisero l’evento nello stesso weekend. L’esperimento sarà ripetuto anche nel 2021, ma nel mese di agosto.

Per quanto riguarda il tracciato, esso ricalca all’incirca il layout che ospitò i GP di Formula 1 nei primi anni ’00, con alcune modifiche. Restano invariate la variante iniziale e le successive due curve destrorse. Successivamente, una rapida chicane immette sul rettilineo di ritorno. Il settore successivo è stato reso più veloce, fino alle due strette 90° finali che di fatto eliminano la vecchia parabolica (che poi altro non era che curva 1 dell’ovale).

L’evento si disputerà su due giornate. Oggi si terranno prove libere e qualifiche, domani la gara che apre ufficialmente il “Month of May”, quando Indianapolis diventa la capitale mondiale del motorsport. Il GMR Grand Prix sarà trasmesso live in Italia da DAZN, con il commento in lingua originale.

PROGRAMMA

Venerdì 14 Maggio

09:30-10:15 (15:30-16:15) Prove Libere

13:00-13:45 (19:00-19:45) Qualifiche

Sabato 15 Maggio

10:45-11:15 (16:45-17:15) Warm Up

14:45 (20:45) Gara – Diretta su DAZN a partire dalle 20:30

Nicola Saglia